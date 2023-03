9 cele mai interesante locuri de vizitat in Asia

Asia este cel mai mare continent atât ca mărime, cât și ca populație - un adevărat mozaic multicultural al unora dintre cele mai vechi civilizații de pe Pământ. Sunt atât de multe lucruri de văzut și de făcut în Asia, încât e greu să restrângi lista la câteva opțiuni; în realitate, ți-ar putea lua luni de zile să explorezi cu adevărat doar o singură țară.

Cei cu mai puțin timp la dispoziție pot alege una din ofertele de circuite turistice ale agențiilor de turism. În acest fel vor vedea puțin din toate - de la zgârie-norii din Hong Kong până la pantele majestuoase ale Muntelui Fuji și la minunile arhitecturale precum Angkor Wat din Cambodgia.

Indiferent de ceea ce doriți cu adevărat să experimentați în călătoriile voastre prin Asia, cu siguranță există un loc undeva care să vă satisfacă acea nevoie. Iar ca să vă ușurăm planificarea călătoriei, am întocmit o lista cu cele mai interesante 9 locuri de vizitat pe continentul asiatic.

1.Muntele Fuji, Japonia

Deși Muntele Fuji este un stratovulcan activ, acesta nu a mai erupt din 1708. Masivul cu vârful acoperit de zăpadă este unul dintre cele trei "Munți Sfinți" ai Japoniei, despre care se consideră că dețin o putere aparte. Muntele Fuji este considerat sacru de către adepții religiei șintoiste încă din secolul al VII-lea. De aceea, pe munte se află numeroase altare ale acestui cult.

La baza muntelui se află Aokigahara, cunoscută și sub numele de "Pădurea Sinucigașilor", locul unde mulți japonezi aleg să își ia viața. Această pădure densă, care crește pe lavă întărită, adăpostește peșteri de gheață, care absorb sunetul și creează o senzație stranie de singurătate.

În timp ce mulți vizitatori vin la Muntele Fuji doar ca să fotografieze acest sit de patrimoniu mondial și simbol bine-cunoscut al Japoniei, alții sunt atrași de posibilitățile de alpinism. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, femeilor nu li se permitea să ajungă pe vârf (ascensiunea era considerată o practică religioasă), așa că acum vizitatori de toate etniile, genurile și vârstele vin să recupereze timpul pierdut.

Există patru rute posibile pentru a ajunge în vârful muntelui, cu opriri pe parcurs la diverse altare, monumente istorice și chiar case de ceai.

Va recomandăm este să vă programați vizita în Japonia în timpul festivalului florilor de cireș din primăvară, un eveniment la care merită să luați parte măcar o dată în viață.

2.Phuket, Thailanda

Cea mai mare insulă a Thailandei este un adevărat magnet pentru turiști. În Phuket veți găși unele dintre cele mai bune plaje din Țara Surâsului, cu nisip curat și fin și ape turcoaz cât vezi cu ochii.

Plajele Kata, Hat Karon și Kamala atrag mulți turiști în sezonul de vârf (din noiembrie până în februarie), dar rămân niște sate liniștite odată cu începerea anotimpului ploios. Splendidele recifuri de corali mărginesc coasta, oferind oportunități pentru snorkeling și scufundări, dar și pentru caiac și vizitarea altor insule.

Pe lângă orele petrecute la soare, vizitatorii pot merge la templul Wat Chalong, colorat în alb și auriu, cel mai mare și mai important templu budist de pe insulă, sau pot urca dealul ca să ajungă la Marele Buddha - o statuie înaltă de 45 de metri, acoperită cu marmură din Birmania.

Insula Phuket găzduiește și numeroase festivaluri unice. Festivalul Fantomelor, din timpul celei de-a 7-a luni lunare chinezești, este dedicat venerării strămoșilor și presupune lansarea de lampioane în ocean pentru a ajuta sufletele pierdute - un spectacol demn de văzut.

Festivalul Vegetarian, organizat în timpul celei de-a 9-a luni lunare chinezești, este o altă sărbătoare uluitoare - care, în ciuda numelui, nu este atât despre mâncare, ci despre purificare și supunerea corpului la teste extreme, cum ar fi mersul pe foc și atârnarea de cârlige.

3.Hoi An, Vietnam

Majoritatea vizitatorilor care sosesc în Vietnam aterizează fie în Hanoi, fie în Ho Chi Minh City, sau se îndreaptă direct către Golful Halong și plajă, însă cel mai bun loc de vizitat în Vietnam este, de fapt, un secret bine păstrat.

Orașul antic Hoi An adăpostește unul dintre cele mai vechi porturi comerciale din Asia și un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Un punct important de oprire pentru navele cu mărfuri încă din secolul al XV-lea, Hoi An păstrează mare parte din arhitectura sa originală sub forma clădirilor cu structură din lemn, obloane colorate în stil colonial francez și acoperișuri cu țigle chinezești. Clădirile cu destinație religioasă, curțile și casele cu magazine coexistă pe străduțele înguste din Orașul Antic, centrul istoric al Hoi An.

La jumatatea fiecărei luni, Hoi An sărbătorește Festivalul Felinarelor, care onorează strămoșii prin lumină. În noaptea dinaintea lunii pline, toate luminile din Orașul Antic sunt stinse, iar la ferestre, în interiorul caselor și pe bărcile care plutesc leneș pe râu sunt așezate felinare colorate și lumânări.

Vizitatorii care sosesc în alte perioade ale lunii pot explora Hoi An ca să descopere Muzeul de Istorie și Cultură (inițial o pagodă dedicată Zeiței Compasiunii, Guan Yin), podul acoperit japonez din secolul al XVII-lea și vechea casă a lui Tan Ky, o locuința de negustor din secolul al XVIII-lea bine conservată.

4.Angkor Wat și Siem Reap, Cambodgia

Orașul stațiune Siem Reap este mai cunoscut ca fiind poarta de acces către regiunea Angkor și spre minunatele temple lăsate în urmă de civilizația Khmer. Cel mai mare monument religios din lume, Angkor Wat, a fost construit în secolul al XII-lea și se întinde pe o suprafață de peste 160 de hectare.

Siem Reap este un amestec incitant de arhitectură colonială chineză și franceză - un loc unde spațiile tradiționale de spectacole de dans Apsara se găsesc alături de brutării franceze, galerii de artă și câmpuri de orez.

Pe lângă vizitarea cafenelelor deosebite și excursiile de o zi la temple, alocați puțin timp pentru a explora muzeul dedicat minelor antiterestre și munițiilor neexplodate din provincia Siem Reap, care prezintă pericolele pe care le pun aceste rămășițe din cele aproape trei decenii de război și eforturile depuse pentru a le inlătura complet.

Iar dacă aveți câteva ore libere înainte de vizita la Angkor Wat, Muzeul Național Angkor este o modalitate excelentă de a afla mai multe despre vestigiile arheologice și fascinanta civilizație din spatele lor.

5.Singapore

Singapore a obținut independența totală față de Marea Britanie și a devenit un stat suveran în 1965, iar în prezent constituie o adevărată putere financiară și unul dintre cele mai interesante locuri de vizitat din Asia de Sud-Est.

Având în vedere dimensiunile și poziția sa geografică, Singapore nu dispune de multe plaje, cu excepția celor trei de pe insula Sentosa, mici, dar cu nisip alb fin și lagune protejate cu ape albastre curate. Însă destinația compensează prin atracțiile turistice, pădurile tropicale luxuriante și nenumăratele posibilități de divertisment de pe coastă.

Cu propriul său parc thematic Universal Studios și platforma de bungee jumping aflată la 50 m deasupra plajei, dar și cu faimoasa piscină infinity și pasarela suspendată de la hotelul Marina Bay Sands, Singapore și-a câștigat rapid renumele printre turiștii dornici de adrenalină.

Dar acest stat-insulă oferă și multe atracții pentru iubitorii de natură, precum fermecătoarele grădini Gardens by the Bay, un parc natural de 100 de hectare, cu cea mai mare seră de sticlă din lume, o multitudine de arbori și rondure de flori amenajate în mod artistic.

Aeroportul Jewel Changi din Singapore este apreciat pe plan mondial pentru dotările sale ultramoderne și adăpostește nu doar cea mai înaltă cascadă interioară din lume, dar și un pod suspendat la 23 de metri înălțime, patru tobogane și o grădină cu fluturi.

6.Regatul Bhutan

Bhutan este o țară fără ieșire la mare, cu munți abrupți, văi verzi și râuri repezi, înconjurată de Himalaya, Tibet și părți din India. În Bhutan se află Gangkhar Puensum, cel mai înalt munte neescaladat din lume, având 7.570 de metri înălțime.

Unele dintre cele mai frumoase locuri din țară se găsesc la mare altitudine, pe stânci - Mănăstirea Cuibul Tigrului este un bun exemplu, situată la peste 3.000 de metri în munți și accesibilă doar după o ascensiune extenuantă.

Pentru a proteja biodiversitatea și patrimoniul istoric al țării, călătoriile libere pe teritoriul său nu sunt permise. Aceasta înseamnă că toți vizitatorii străini care ajung în Bhutan trebuie să călătorească în cadrul unui tur pre-plătit, organizat printr-un operator aprobat. Printre locurile care merită vizitate se numără fortăreața și ruinele mănăstirii budiste Drukgyal Dzong și Sanctuarul Bumdeling, unde trăiește o specie rară de cocori cu gât negru.

7.Kathmandu, Nepal

Capitala și cel mai mare oraș al Nepalului este cunoscut și sub numele de "Orașul Templelor". Un amestec de influențe religioase, Kathmandu este plin de stupe, printre care se numără și cel mai sacru loc budist din Nepal, Boudhanath. Valea Kathmandu cuprinde peste 130 de monumente și șapte locuri din Patrimoniul Mondial UNESCO, iar Swayambhu, locașul maimuțelor sacre, reprezintă unul dintre cele mai vechi temple din țară. Atât cei care caută o experiență religioasă, cât și turiștii pasionați de fotografie pot găsi multe lucruri interesante în acest oraș încărcat de spiritualitate.

Situat la o altitudine de peste 1.400 de metri deasupra nivelului mării, Kathmandu este o baza de plecare către Himalaya, dar și către destinații apropiate precum Orașul Antic Patan. Alpiniștii din întreaga lume vin aici că să-și înceapă drumeția de 15 zile spre Everest Base Camp, dar excursiile în împrejurimile orașului sunt de asemenea populare pentru a admira Himalaya în toată splendoarea să. Chiar și cei care nu sunt dornici de aventură pot găși destule de văzut și făcut în capitală - de la piețe impresionante la monumente istorice și numeroase festivaluri pline de culoare organizate pe tot parcursul anului.

Există și posibilitatea să admirați măreția Himalayei din avion, deoarece multe companii turistice oferă zboruri scurte peste munții înzăpeziți.

8.Jaipur, India

Dacă New Delhi și Mumbai sunt cele mai cunoscute orașe ale Indiei, Jaipur câștigă cu siguranță premiul pentru "cel mai frumos". Cunoscut drept "orașul roz" datorită culorii unice a pietrei folosite la construcția multor clădiri, Jaipur adăpostește de asemenea o comunitate importantă de artizani. Meșteșugarii de aici sunt renumiți pentru ceramica albastră, sculpturile în piatră precum și pentru Bandhani, artă unică de a decora textile.

În Jaipur veți găși multe minuni arhitecturale, printre care palatul Jal Mahal, care se află în centrul lacului Man Sagar.

La o distanță de 10 kilometri de oraș se găsește complexul antic de temple Galtaji, construit într-o vale îngustă între munți și înconjurat de mici bazine de apă. Cel mai mare cadran solar de piatră din lume, aflat la Jantar Mantar, și fortul Amber, din secolul al X-lea, construit din gresie roșie și marmură, se află de asemenea în afara Jaipurului și atrag numeroși vizitatori.

9.Bali, Indonezia

Bali este o destinație renumită în special pentru plajele sale încântătoare, înconjurate de palmieri și ape albastru-verzui, dar această insulă indoneziană are mult mai multe atracții de oferit vizitatorilor. Nu că plajele n-ar trebui să fie pe lista dvs. de obiective obligatorii, dar pe lângă soare, nisip și mare, Bali se mândrește cu obiective culturale și istorice, printre care vechiul templu de pelerinaj Tanah Lot (faimos pentru apusurile sale de soare), Gunung Lebah, aflat într-un cadru natural deosebit, în junglă, și Pura Goa Lawah, considerat unul dintre cele șase locuri sfinte de închinare din Bali.

Pentru activități mai dinamice, luați în considerare o drumeție până la vulcanul activ de pe Muntele Batur, pentru a admira răsăritul. Sau vizitați numeroasele terase de orez tipice pentru peisajul rural din Bali. Dintre acestea, terasele de orez Tegallalang din Ubud sunt deosebit de pitorești.

Sperăm că lista noastră vă va ajuta să alegeți mai ușor un circuit turistic în Asia. Cererea pentru aceste programe este din ce în ce mai mare, iar locurile sunt limitate, așa că nu ezitați prea mult în a face rezervarea.

