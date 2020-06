Preturi pentru toate buzunarele pe litoral, in Romania, Bulgaria si Grecia (analiza)

IRI Travel, principalul turoperator pe destinatia Bulgaria, a facut o analiza a preturilor la cazarile din hotelurile de 3, 4 si 5 stele din principalele statiuni ale celor mai vizitate trei tari: Romania, Bulgaria si Grecia.Astfel, in Mamaia, in hotelurile de 5 stele cazarea vine cu mic dejun inclus, iar preturile variaza intre 70 si 75 de euro pe noapte/persoana in luna iunie. Pentru iulie si august, tarifele vor creste pana la 105 - 110 euro/noapte/persoana, iar in septembrie acestea vor scadea pana la 55-60 de euro pe noapte/persoana."Pentru hotelurile de 4 stele tarifele variaza in Mamaia in functie de regimul ales de client. La mare cautare sunt in continuare hotelurile cu all inclusive sau ultra all inclusive, chiar daca tara noastra are putine astfel de hoteluri in comparatie cu Bulgaria", a declarat Lucian Badircea, CEO IRI Travel.Pentru lunile iunie si septembrie, hotelurile de 4 stele s-au pregatit cu tarife cuprinse intre 60 si 85 de euro pe noapte, in timp ce in iulie acestea se majoreaza pana la 100 si 110 euro de persoana/noapte, pentru ca in august sa ajunga si la 120 de euro/persoana/ noapte.La 3 stele, in Mamaia preturile ajung la o medie de 30-50 de euro/persoana/noapte. La 30 de euro/noapte este inclus micul dejun, in timp ce la 70 de euro/ noapte, regimul este de all inclusive.In schimb, in statiunea Costinesti, la un hotel de 4 stele, cu mic dejun inclus, pretul este 35 - 40 euro/noapte/persoana, in lunile iunie si septembrie, de 50 - 55 euro/noapte/persoana in luna iulie si de 60-65 euro/noapte/persoana in august. La un hotel de trei stele, cu mic dejun inclus, turistii vor plati, in medie, in luna iunie, 20 - 25 euro/persoana/noapte, in iulie - 30 euro/persoana/noapte, in august - 35 euro, iar in septembrie - 15-17 euro/persoana/noapte.Intr-o alta statiune preferata de romani, Eforie Nord, hotelurile de 4 stele isi asteapta clientii cu preturi care variaza destul de mult. Astfel, in iunie tarifele sunt cuprinse intre 38 si 80,5 euro/persoana, in iulie, 67,5 - 112,5 euro/persoana, in august, 67 - 112,5 euro/persoana, iar in septembrie, 38 - 67 euro/persoana."La 3 stele, tarifele pentru o noapte sunt destul de mici, mai mici decat ceea ce aveau in oferta agentiile la inceputul anului, acesta fiind, daca-i putem spune asa, o parte buna a epidemiei de coronavirus. Astfel ca, in iunie, vom gasi tarife de 20 - 25 euro/ noapte, in iulie, 48 - 53 euro/persoana, in august, 53-55 euro/persoana, iar in septembrie, preturile scad la 20 de euro/persoana", a mai spus CEO-ul IRI Travel.Analiza realizata de IRI Travel cuprinde si preturi la cazare in Bulgaria, in functie de hotel. Astfel, hotelurile de 5 stele din Nisipurile de Aur isi asteapta turistii cu tarife cuprinse intre 48 si 52 de euro, aici fiind inclus doar micul dejun. La 4 stele, tarifele pentru cazare cu mic dejun variaza in jurul cotei de 25 de euro/persoana. In timp ce la all inclusive, acestea urca pana la 40 de euro. La 3 stele, diferenta pe noapte intre hotelurile care ofera mic dejun si all inclusive nu este decat de 5 euro. Adica 20-22 euro/ noapte sau 25-27 euro/persoana."Pentru luna iulie si august, bulgarii majoreaza preturile cu 10-15 euro de persoana pe noapte la fiecare categorie de hotel, iar in septembrie, preturile ajung la nivelul lunii iunie", a afirmat Lucian Badircea.In Sunny Beach, pentru lunile iunie si septembrie, tarifele pe noapte la 5 stele variaza intre 60 si 65 de euro, la 4 stele, coboara la 40-45 de euro/ persoana in functie de regimul ales, iar la 3 stele cu mic dejun pretul este de 20 de euro/ noapte, iar cu all inclusive, 25-30 euro/ noapte. "In schimb, cand vorbim de lunile iulie si august, la 5 stele cu all inclusive, tarifele se majoreaza pana la 77-80 de euro. La 4 stele, all inclusive: 48-55 euro, cu mic dejun: 40-45 euro. Pentru hotelurile de 3 stele, preturile sunt cuprinse intre 30 si 40 de euro in functie de masa", a mai spus Badircea.In conditiile in care situatia este destul de incerta in ceea ce priveste libera circulatie a romanilor pana in Grecia, pentru luna iunie, analiza operatorului nu poate oferi tarife exacte. In schimb, pentru luna iulie, preturile pornesc de la 22-25 de euro/ noapte in Thassos, la hotelurile de 3 stele cu self catering, iar cu mic dejun preturile ajung la 40-45 de euro. La 4 stele, preturile variaza intre 70 si 80 de euro, daca alegeti cazare cu mic dejun sau demipensiune, iar la 5 stele, tarifele oscileaza intre 70 si 90 de euro.Pentru luna august, Thassos are tarife de 55 de euro/persoana la hotelurile de 3 stele, iar la 4 stele acestea se duc la 75-85 de euro/persoana, in timp ce la 5 stele pot ajunge si la 100 de euro/persoana. In luna septembrie, preturile scad cu 10-15 euro/ pe noapte sub cele practicate in iulie.De asemenea, in Halkidiki la un hotel de 3 stele, preturile sunt de 35-55 euro in iulie, de 45-65 euro in august si de 35-60 euro in septembrie, toate tarifele fiind pentru o persoana pe noapte. Hotelurile de 4 stele au preturi de 40-90 euro in iulie, de 80-110 euro in luna august si de 50-100 euro in septembrie, iar cele de 5 stele, de 75-100 euro in iunie, 90-125 euro in august si 80-105 euro in septembrie.Potrivit sursei citate, tarifele variaza in functie de regimul ales. Cele mai mici preturi sunt cele in care este inclus doar micul dejun, in timp ce tarifele mai mari sunt pentru cazarea cu all inclusive.