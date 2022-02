Marea Neagra... unde mergem in Vacanta?

Daca nu esti deci inca unde sa mergi in vacanta in acest an, dar iti doresti totusi un concediu la Marea Neagra, ei bine si in acest an Bulgaria si Romania a intrat in competitie pentru atragerea turistilor. Iar acest lucru se vede foarte clar din multitudinea de oferte cu care se incerca atragea turistilor. Pentru a te ajuta si a lua o decize in ceea ce priveste urmatorul tau concediu iti prezentam cateva caracteristici ale celor doua destinatii atat de indragite.

Conceptul All inclusive – daca in Bulgaria acest concept este foarte intalnit, el existand la majoritatea hotelurilor, de la an la an tot mai multe hoteluri de pe litoralul romanesc decid sa adopte acest sistem all inclusive care presupune toate cele trei mese principale, bauturi alcoolice si non alcoolice precum si accesul gratuit la anumite facilitati ale hotelului. In functie de hotelul ales aceste facilitati pot sa fie de diferite feluri: access gratuit pe plaja privata, diferite gustari intre mesele principale, servicii de animatie sau club pentru copii. Albena una dintre cele mai cerute locatii de pe litoralul bulgaresc ofera in mod gratuit senzolnguri si umbrele gratuite pentru toti turistii cazati la hotelurile din statiune. De asemenea turistii cazati la unul dintre hotelurile mai indepartate de plaja beneficiaza de transport gratuit zilnic pana la plaja.

Vacante pentru familii cu copii – ambele destinatii ofera numeroase facilitati si oferte speciale pentru familii. Gasim astfel statiuni ca Venus, Jupiter sau Mamaia pe litoralul nostru sau variante in Albena, Nisipurile de Aur sau Duni in Bulgaria. Plaja lata, nisipul fin si intrarea lina in mare, fac din aceste destinatii sa fie la mare cautare.

Distractie – daca esti in cautarea unui sejur pe litoral in care sa imbini partea de relaxare cu atmosfera de petrecere pot sa alegi oferte Mamaia, deja faimoasa pentru cluburile ei deschise pe timpul verii, sau Vama Veche unde petrecerile pe plaja se prelungesc tarziu in noapte. Si in Bulgaria Sunny Beach se prezina ca o destinatie de vacanta in care poti sa regasesti cluburi si restaurante pentru petrecere.

Oferte de vacanta mai bune – trebuie sa iei in considerare mai multe aspecte in momentul in care te hotarasti pentru una dintre cele doua destinatii. In Bulgaria exista o varientate mai mare de hoteluri in concept all inclusive asa incat putem sa gasim oferte foarte avantajoase. Pentru cei care doresc sa iasa mai mult seara, sa simta diverisitatea si atmosfera restaurantelor diferite, statiunile romanesti sunt mai potrivite.

Indiferent de locatie in care te decizi sa iti alegi vacanta urmatoare TripMe, nu uita sa verifici din timp ofertele, sa faci comparatii de preturi si facilitati oferite de ambele destinatii si a sa verifici in permanenta ofertele speciale sau early booking asa incat sa beneficiez de reduceri de sezon.

