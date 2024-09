Greva la metroul din Londra in ziua reducerilor

Traficul metroului din Londra este serios perturbat de o greva declansata miercuri de sindicatul conducatorilor de metrou, pentru 24 de ore, din cauza unei indelungi dispute cu conducerea in problema platii orelor lucrate in zilele libere.

Greva ingreuneaza traficul chiar in ziua reducerilor, zi in care numerosi turisti sunt asteptati in Marea Britanie la cumparaturi.

Potrivit Transports for London (TfL), toate liniile de metrou erau afectate in cursul diminetii de inchideri partiale dar si de un serviciu neregulat.

Numarul de autobuze ce deservesc centrul Londrei si principalele centre comerciale, insa, a fost suplimentat pentru a compensa traficul redus al metroului.

Este al treilea an consecutiv cand conducatorii de metrou decid sa opreasca activitatea pe data de 26 decembrie. Ei au amenintat cu noi miscari greviste pe 18 si 25 ianuarie.

Numita in Marea Britanie si 'Boxing Day', 26 decembrie este o zi foarte animata, datorita reducerilor de pret oferite de comercianti.

Potrivit site-ului MoneySupermarket.com, soldurile de Boxing Day ar trebui sa aduca vanzari in valoare de 2,9 miliarde de lire sterline (3,5 miliarde de euro). Un sondaj realizat de acest site arata ca circa 4 milioane de britanici intentioneaza sa viziteze magazinele in aceasta zi.

