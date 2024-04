Destinatii ideale pentru un city break in aceasta toamna

Exista orase deosebite in Europa, intesate de obiective turistice si pline de istorie, insa a caror frumusete este desavarsita doar toamna. Iata cateva recomandari, venite chiar din partea cititorilor cotidianului The Guardian.

Helsinki

In luna octombrie ai ultima sansa sa te bucuri de Helsinki, in rolul sau de Capitala a Designului 2012, pana la instalarea frigului si a zapezilor, constata unul din cititorii The Guardian.

Vei putea vizita "cartierul designului", sa bei o cafea buna la Alvar Aalto Finlandia sau sa petreci un moment de reculegere in Kamppi Chapel of Silence. Poti admira arhitectura veche si culorile toamnei la muzeul in aer liber Seurasaari.

Edinburgh

O plimbare de mana pe aleile vechi ale orasului sau un cocktail pe una din terasele de pe acoperis, precum Harvey Nichols reprezinta doar cateva din oportunitatile pline de romantism, pe care ti le ofera Edinburgh.

Dupa o lectie de cultura la Scottish National Museum si Scottish National Portrait Gallery, te poti retrage pentru o cina intr-un restaurant popular precum Tom Kitchin sau Mark Greenaway.

Glasgow

Kelvingrove Park, Maxwell Park, Queen's park sau Pollok Country Park sunt deosebite in acest anotimp. Petrece insa putin timp si in cotloanele Universitatii Glasgow sau la Kelvingrove Art Gallery and Museum.

Dupa ce se innopteaza si se racoreste, aseaza-te la o masa la Kember&Jones pe Byres Road. Cafeaua si prajiturile, delicioase.

Budapesta

Evadeaza din aglomeratia orasului, intr-o plimbare prin padure pe Gellert Hill. Panorama asupra Budapestei este deosebita. Apoi, intoarce-te in inima orasului si rasfata-te cu un pranz la unul din renumitele restaurante de pe strazile Vaci sau Raday.