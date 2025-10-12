Când este cel mai bun moment să cumperi bilete de avion pentru vacanță?

Planificarea unei vacanțe presupune multe decizii, iar una dintre cele mai importante se referă la prețul biletelor de avion. Dacă urmărești să călătorești mai des sau să păstrezi bugetul sub control, găsirea momentului potrivit pentru achiziționarea biletelor poate face diferența. Acest ghid te ajută să înțelegi cum evoluează prețurile și cum poți profita de cele mai bune oferte, folosind strategii clare și exemple concrete. Descoperă în continuare cum să planifici eficient vacanțele, indiferent că vrei să zbori în Europa sau către destinații îndepărtate.

Când să faci rezervarea: zboruri internaționale vs. interne

Timpul contează, iar diferențele între tipurile de zboruri influențează momentul optim de cumpărare. Urmează acești pași pentru a stabili cel mai bun moment de rezervare pentru bilete de avion:

Stabilește tipul de zbor

Pentru zboruri internaționale, cele mai bune tarife apar, în general, cu 3 până la 6 luni înainte de data plecării. Pentru zboruri interne, prețurile cele mai bune se găsesc de regulă cu 4 până la 6 săptămâni înainte de plecare. Dacă rezervi mult mai devreme sau foarte aproape de data decolării, vei observa creșteri de preț sau reduceri minime.

Urmărește perioada optimă

Pentru rezervări anticipate, evită să cumperi bilete cu mai mult de 10 luni înainte, deoarece companiile aeriene nu au publicate toate promoțiile și s-ar putea să plătești mai mult. Nu amâna decizia prea mult. Pe măsură ce ziua plecării se apropie și locurile se epuizează, tarifele pot crește rapid, mai ales pentru cursele foarte căutate.

Ține cont de sezonalitate

Pentru vârfurile de sezon (iulie-august, decembrie-ianuarie sau perioadele sărbătorilor legale), rezervă cât mai rapid, chiar și cu 7-9 luni în avans. Pentru extra-sezon (mai, octombrie, perioadele dintre sărbători), poți găsi oferte bune și cu 1-2 luni înainte de zbor.

Cum influențează sezonul și vacanțele prețurile biletelor

Cererea mare duce aproape mereu la creșterea prețurilor. În perioada verii, de Crăciun, Revelion sau în timpul vacanțelor școlare, companiile aeriene aplică tarife mai mari. Călătoria în extrasezon aduce avantaje certe. De exemplu, pentru destinațiile din Italia, un zbor București–Roma costă în mai sau octombrie cu 50-70 euro mai puțin față de zborurile din iulie.

Dacă ai posibilitatea, caută zboruri care evită începutul și sfârșitul săptămânii, deoarece acestea concentrează cererea. O plecare miercurea, în loc de sâmbătă, poate reduce costul biletului cu 20%. Modifică puțin data sau aeroportul – uneori, o decalare de doar două zile înseamnă economii clare. Cei care doresc să economisească pot alege să viziteze orașe turistice în perioade mai liniștite. Dacă vrei să mergi la Paris fără aglomerație, alege finalul lui februarie sau începutul lui noiembrie.

Strategii și instrumente practice pentru a obține bilete de avion mai ieftine

Te poți ajuta de mai multe instrumente și mici trucuri pentru a descoperi rapid cele mai bune opțiuni de zbor:

Activează alertele de preț

Platforme specializate pentru bilete de avion. Setează alertele pentru destinația vizată, iar sistemul te notifică imediat ce există o scădere sau o ofertă specială.

Folosește funcțiile de căutare flexibilă

Majoritatea motoarelor de căutare pentru bilete de avion îți permit să selectezi „luna cea mai ieftină” sau „căutare flexibilă”. Așa vei vedea unde găsești tarife reduse pe un interval mai larg.

Schimbă aeroportul sau orașul de plecare

Pentru zborurile din România către vestul Europei, uneori poți găsi tarife mai bune. Alege orașe ca Timișoara, Iași sau Cluj, nu doar București.

Utilizează platforme care compară simultan mai multe companii aeriene

Pe site-uri specializate, poți vizualiza ușor tarifele tuturor operatorilor. Ai la dispoziție inclusiv opțiuni low cost, curse cu escale (opriri intermediare pe parcursul traseului) sau zboruri directe.

Evită rezervările de ultim moment pentru rutele aglomerate sau în vârf de sezon, dacă vrei să ai prețuri accesibile și locurile dorite. În schimb, dacă te simți spontan, poți verifica opțiunile last minute pentru rute cu cerere redusă.

Fiecare vacanță începe cu un plan bun, iar timpul investițiilor în informare aduce întotdeauna avantaje. Folosește instrumentele moderne, ține cont de sfaturile de mai sus și privește călătoria ca pe o experiență organizată, nu ca pe o loterie. Astfel, vei reuși să călătorești mai ieftin, mai des și cu mai multă plăcere.

