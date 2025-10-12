Primarul Hunedoarei acuză ArcelorMittal de premeditare: „Nu au închis ca să vândă, mută producția în Polonia”

Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 20:59
892 citiri
Primarul Hunedoarei acuză ArcelorMittal de premeditare: „Nu au închis ca să vândă, mută producția în Polonia”
ArcelorMittal - FOTO Facebook/Daniel Mihai Lipoviceanu

Primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că decizia ArcelorMittal de a închide uzina locală reprezintă un „bluf” (înșelătorie) al companiei. Edilul susține că reprezentanții combinatului s-au prefăcut interesați de soluții, au discutat cu ministrul Bogdan Ivan pentru un preț preferențial la energie, pentru ca, la câteva ore distanță, să anunțe că activitatea fabricii se oprește definitiv.

„Era anticipată de ceva vreme, dar ascunsă. Practic nu au vrut să comunice nimic. Am discutat săptămâna trecută cu conducerea combinatului, directorul general Mârzac și cel din Luxemburg, împreună cu președintele Consiliului Județean. Ni s-au prezentat problemele legate de prețul energiei și lipsa comenzilor, dar, în realitate, închiderea era deja decisă”, a explicat Bobouțanu.

Primarul a mai spus că atunci când s-a interesat de salariile compensatorii pentru cei 500 de angajați afectați, directorul general i-ar fi spus că nu există așa ceva, deoarece angajații își vor da demisia. „Cum să își dea demisia? Încalci toate legile. E un haos total, iar comunicatul a fost dat cu rea intenție, vineri, fără niciun telefon prealabil”, a adăugat edilul.

Dan Bobouțanu afirmă că scopul real al deciziei este mutarea producției în Polonia: „60% din comenzi au fost deja mutate acolo. Cred că a fost premeditat. Nu au închis pentru a vinde, ci ca să ducă uzina la fier vechi”.

Primarul a criticat, de asemenea, privatizarea combinatului din 2000, considerând-o una făcută prost, pentru suma simbolică de aproximativ jumătate de milion de dolari, și a subliniat că fabrica a avut o activitate profitabilă timp de decenii, lucrând cu 45 de țări la nivel internațional.

Edilul susține că managementul actual este defectuos și a fost adus cu bună știință pentru a închide combinatul: „L-am sunat să cer explicații, dar mi s-a spus că nu știe de comunicat. Este o situație revoltătoare și un adevărat dezastru pentru Hunedoara”.

...citeste mai departe despre "Primarul Hunedoarei acuză ArcelorMittal de premeditare: „Nu au închis ca să vândă, mută producția în Polonia”" pe Ziare.com

S-a schimbat modificarea la Hunedoara. Combinatul siderurgic repornește producția. De unde vine materia primă care readuce oamenii la muncă
S-a schimbat modificarea la Hunedoara. Combinatul siderurgic repornește producția. De unde vine materia primă care readuce oamenii la muncă
Angajații combinatului siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara au fost rechemați la muncă, începând cu data de 1 noiembrie, în condițiile în care sunt create premisele pentru repornirea...
#uzina, #Hunedoara, #primar, #ArcelorMittal , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”