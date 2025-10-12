Primarul Hunedoarei acuză ArcelorMittal de premeditare: „Nu au închis ca să vândă, mută producția în Polonia”

Primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că decizia ArcelorMittal de a închide uzina locală reprezintă un „bluf” (înșelătorie) al companiei. Edilul susține că reprezentanții combinatului s-au prefăcut interesați de soluții, au discutat cu ministrul Bogdan Ivan pentru un preț preferențial la energie, pentru ca, la câteva ore distanță, să anunțe că activitatea fabricii se oprește definitiv.

„Era anticipată de ceva vreme, dar ascunsă. Practic nu au vrut să comunice nimic. Am discutat săptămâna trecută cu conducerea combinatului, directorul general Mârzac și cel din Luxemburg, împreună cu președintele Consiliului Județean. Ni s-au prezentat problemele legate de prețul energiei și lipsa comenzilor, dar, în realitate, închiderea era deja decisă”, a explicat Bobouțanu.

Primarul a mai spus că atunci când s-a interesat de salariile compensatorii pentru cei 500 de angajați afectați, directorul general i-ar fi spus că nu există așa ceva, deoarece angajații își vor da demisia. „Cum să își dea demisia? Încalci toate legile. E un haos total, iar comunicatul a fost dat cu rea intenție, vineri, fără niciun telefon prealabil”, a adăugat edilul.

Dan Bobouțanu afirmă că scopul real al deciziei este mutarea producției în Polonia: „60% din comenzi au fost deja mutate acolo. Cred că a fost premeditat. Nu au închis pentru a vinde, ci ca să ducă uzina la fier vechi”.

Primarul a criticat, de asemenea, privatizarea combinatului din 2000, considerând-o una făcută prost, pentru suma simbolică de aproximativ jumătate de milion de dolari, și a subliniat că fabrica a avut o activitate profitabilă timp de decenii, lucrând cu 45 de țări la nivel internațional.

Edilul susține că managementul actual este defectuos și a fost adus cu bună știință pentru a închide combinatul: „L-am sunat să cer explicații, dar mi s-a spus că nu știe de comunicat. Este o situație revoltătoare și un adevărat dezastru pentru Hunedoara”.

