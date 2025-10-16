Viitorul izolațiilor a ajuns și la noi: URSA TERRA 74Ph

Portofoliul de produse URSA s-a îmbogățit din toamna anului 2025 cu un nou membru: URSA TERRA 74Ph, izolația revoluționară din vată minerală care redefinește standardele de performanță și eclipsează concurența.

Azi, construcțiile reprezintă un domeniu competitiv în continuă schimbare, iar eficiența, securitatea și sustenabilitatea nu sunt negociabile. Și pentru că soluțiile de izolare învechite, care îngreunează montajul și consumă resurse, nu mai pot constitui o opțiune valabilă, URSA prezintă acum, plăcile inovatoare de vată minerală URSA TERRA 74Ph.

Montaj incredibil de ușor

Având o greutate foarte mică, care nu încarcă structura, noile plăci de vată minerală URSA TERRA 74Ph au densitatea potrivită care le face excepțional de ușor de instalat. Pot fi manipulate, tăiate și instalate fără niciun efort, chiar și în spații înguste. Astfel, cu URSA TERRA 74Ph, lucrările de izolații se finalizează rapid, iar termenul de execuție se reduce cu până la 20%, fără a compromite calitatea!

Eficiență superioară pentru maximum de economie de energie

Datorită conductivității termice scăzute (λd = 0,037 W/mK), plăcile URSA TERRA 74Ph oferă o putere de termoizolare excepțională, menținând clădirile mai calde iarna și mai răcoroase vara. De asemenea, rezistența ridicată la fluxul de aer (AFri ≥ 5 kPa s/m²) asigură performanțe acustice superioare: spațiile izolate cu URSA TERRA 74Ph sunt mai silențioase și mai confortabile. Spre deosebire de alte produse mai voluminoase, plăcile URSA TERRA 74Ph minimizează consumul de materiale și maximizează rezistența termică (R), contribuind astfel la reducerea facturilor la energie. În plus, cu URSA TERRA 74Ph aveți certitudinea respectării fără niciun efort a cerințelor moderne privind construirea ecologică.

Versatilitate și siguranță pentru orice tip de proiect

Plăcile URSA TERRA 74Ph sunt hidrofobizate în masă, neportante, dar autoportante și atestate ca fiind incombustibile (euroclasa de siguranță la foc A1). Astfel, acestea sunt ideale pentru structuri ușoare, pereți despărțitori, acoperișuri, suprafeţe orizontale (poduri necirculabile, tavane suspendate, mansarde) și chiar aplicații acustice. Nu sunt rigide, dar sunt durabile și ușor de lucrat, iar pentru montaj nu sunt necesare unelte speciale! În comparație cu alte produse mai grele și mai puțin eficiente, URSA TERRA 74Ph oferă o amprentă mai ușoară (atât la propriu, cât și din punct de vedere ecologic), o durabilitate crescută și beneficii ecologice derivate din producția sustenabilă de vată de sticlă.

URSA TERRA 74Ph nu este doar izolație, ci este o investiție. O alegere inteligentă, care crește valoarea oricărui proiect și aduce arhitecților, constructorilor și beneficiarilor care o folosesc siguranța eficienței energetice și reputația de inovator.

URSA România vă stă la dispoziție în orice moment pentru mostre, prețuri și sfaturi de specialitate adaptate nevoilor dumneavoastră. Împreună, construim mai ușor și mai eficient, pentru un viitor mai bun!

