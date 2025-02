Incepe integrarea HVB Tiriac Bank cu UniCredit Romania

UniCredit Group pregateste fuziunea UniCredit Romania cu HVB Tirac Bank. Procesul de integrare va fi demarat la inceputul lunii octombrie si va fi finalizat la jumatatea anului 2007, urmand sa obtina aprobarea autoritatilor, informeaza un comunicat al HVB.Pe tot parcursul procesului de integrare, cele doua entitati vor continua sa functioneze independent.

Un prim pas a constat in nominalizarea conducerii bancii ce va rezulta in urma fuziunii. Dan Pascariu, in prezent Presedinte al HVB Tiriac Bank, va ocupa pozitia de Presedinte al Consiliului de Administratie A- functie non-executiva. Rasvan Radu, in prezent Presedinte Executiv al UniCredit Romania a fost desemnat Presedinte Executiv al viitoarei banci. Cei doi vor detine roluri importante in procesul de integrare si vor asigura o tranzitie de succes catre noua banca. Pana la finalizarea fuziunii ,Dan Pascariu si Rasvan Radu vor detine in continuare functiile curente in HVB Tiriac Bank, respectiv UniCredit Romania.

Acesta fuziune va crea a treia mare banca in Romania cu active de peste 3,3 miliarde euro, 132 de unitati bancare si peste 600.000 de clienti. In Europa, UniCredit Group este o institutie financiara puternica care deserveste peste 28 de milioane de clienti prin 7.000 de unitati in 21 de tari. In cadrul UniCredit Group, BA-CA este responsabila pentru activitatile din Europa Centrala si de Est. Reteaua Central si Est Europeana a UniCredit Group cuprinde peste 3.000 de unitati deservind 17 milioane de clienti in 18 tari.

