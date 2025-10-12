UE va acorda sprijin financiar României pentru pagubele suferite în agricultură

Marti, 07 Octombrie 2025, ora 22:30
193 citiri
UE va acorda sprijin financiar României pentru pagubele suferite în agricultură
Cereale pe câmp - Foto: iStock

Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, efectuează, în perioada 8-9 octombrie 2025, prima sa vizită oficială în România, informează Reprezentanța în România a Comisiei Europene, printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, programul include întâlniri bilaterale cu oficiali români, reprezentanți ai fermierilor și producătorilor agricoli din România, vizite în teren și participarea la conferința națională Agri4Future România - Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români.

Evenimentul reunește peste 500 de participanți români și internaționali pentru a discuta viitorul agriculturii europene și rolul României în cadrul noii politici agricole comune (PAC) și al viitorului cadru financiar multianual (CFM) 2028-2034.

'Joi, 9 octombrie, comisarul Christophe Hansen urmează să anunțe adoptarea unei decizii a Comisiei Europene privind alocarea de sprijin financiar din rezerva agricolă europeană, în contextul efectelor provocate de înghețul târziu din primăvara anului 2025. România se află printre statele membre vizate de această măsură, alături de Bulgaria, Letonia, Lituania, Ungaria și Polonia', se mai menționează în comunicat.

Miercuri, comisarul european are programate: o întâlnire oficială cu prim-ministrul Ilie Bolojan; o vizită la ferma Afiliu Trans, județul Buzău; vizitarea proiectului de irigații OUAI Protect Agro, finanțat din fonduri europene.

Joi, Christophe Hansen participă la Agri4Future: Horizon 2025, eveniment la care ar urma sa mai fie prezenți Luc Vernet (secretar general, Farm Europe), Jurgen Tack (secretar general, European Landowners' Organization - ELO), Dacian Cioloș (fost comisar european pentru Agricultură), Daniel Buda (vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură - Parlamentul European), alături de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, consilierul prezidențial Radu Burnete, managerul regional pentru agricultură și alimentație în Europa și Asia Centrală, Banca Mondială, Holger Kray, lideri ai mediului universitar și financiar și lideri ai Clubului Fermierilor Români.

...citeste mai departe despre "UE va acorda sprijin financiar României pentru pagubele suferite în agricultură" pe Ziare.com

România va găzdui un centru european de inteligenţă artificială. "Un pas important pentru viitorul nostru digital"
România va găzdui un centru european de inteligenţă artificială. "Un pas important pentru viitorul nostru digital"
UE și-a anunțat intenția de a-și extinde rețeaua de inteligență artificială, iar unul dintre viitoarele centre din rețeaua europeană va fi găzduit de România. Anunțul în acest sens...
Bani de la Uniunea Europeană pentru fermierii români. „Ca urmare a pierderilor severe suferite din cauza fenomenelor meteo extreme recente”. Este o sumă cu opt cifre
Bani de la Uniunea Europeană pentru fermierii români. „Ca urmare a pierderilor severe suferite din cauza fenomenelor meteo extreme recente”. Este o sumă cu opt cifre
Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere de a oferi aproape 50 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru a sprijini cultivatorii de fructe, nuci și legume din Bulgaria, Ungaria,...
#UE Romania, #sprijin financiar agricultori, #sprijin financiar ue, #agricultura Romania, #inghet, #fermieri romani , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”