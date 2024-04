Rareș Bogdan, avertisment pentru ministrul Finanțelor: „Dacă TVA va crește fie și cu un singur punct, ministrul Marcel Boloș pleacă acasă”

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat joi, 11 aprilie, că în cazul în care Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) va crește, fie doar și cu un singur procent, atunci ministrul liberal al Finanțelor, Marcel Boloș, își va da demisia.

Acesta făcea referire la o declarație mai veche a lui Marcel Boloș, care dădea de înțeles că în cazul unei crize bugetare ar putea fi majorată taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Rareș Bogdan a precizat că „dacă TVA crește fie și cu un singur punct, ministrul Marcel Boloș pleacă acasă”.

”Nu va crește TVA, ne-am asumat și noi și PSD. Am negociat și nu va crește, am reușit să îi convingem că nu putem crește în nici un caz TVA pentru că i-ar afecta și pe cei cu venituri mici. Deci nu creșterea taxelor e soluția. România nu are problema banilor în acest moment”, a mai spus Rareș Bogdan, la Antena 3.

România are în acest moment o cotă standard de TVA de 19%, precum și cote reduse de 9% și 5% la anumite produse de larg consum, precum alimentele.

