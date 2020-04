Ministrii Turismului din UE au ajuns la un acord cu privire la "pasapoartele Covid-19"

"Turismul a inregistrat un declin imens si neasteptat...din cauza pandemiei de coronavirus", a declarat ministrul croat al Turismului, Gari Cappelli, care a prezidat videoconferinta, in conditiile in care Croatia detine in prezent presedintia rotativa a UE."Avem nevoie de un plan comun, la nivel european, pentru a gestiona criza", a spus Gari Cappelli la finalul reuniunii. Acest plan ar trebui sa includa un document "bazat pe un protocol valabil in toate tarile membre UE", a adaugat oficialul croat."Am inceput de asemenea sa discutam despre coridoare de calatorie aeriene, feroviare si terestre si sper ca vom putea ajunge la un acord si asupra acestora. Acolo unde nu vom putea, vom merge spre acorduri bilaterale cu tarile interesate", a mai spus Gari Cappelli.Croatia, tara al carei litoral la Marea Adriatica se intinde pe o lungime de peste 1.500 de kilometri si cuprinde mii de insule, este puternic dependenta de veniturile din turism, la fel ca si Grecia, Italia, Spania si Portugalia.Insa intreaga Uniunii Europeana este interesata de modul cum evolueaza lucrurile in turism, sector care este responsabil pentru 10% din Produsul Intern Brut si asigura locuri de munca pentru aproape 12% din totalul persoanelor angajate in UE, sustine ministrul croat al Turismului.La randul sau, comisarul european pentru piata interna, francezul Thierry Breton, a apreciat ca sectorul turismului va avea nevoie de "fonduri fara precedent pentru a depasi criza". Potrivit lui Thierry Breton "este nevoie de un "nou Plan Marshall" cu un buget european puternic, pentru a relansa Europa si a pune la punct o uniune mai puternica si mai rezistenta" a apreciat comisarul european intr-un comunicat publicat la finalul videoconferintei ministrilor Turismului.