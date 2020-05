In Mamaia se va construi un hotel de 70 de milioane de euro, cu 730 de camere si 290 de apartamente de vanzare

Lucrarile pentru acest ansamblu vor fi finalizate in 2021, iar constructia va avea 730 de camere de hotel si 290 de apartamente, cu o suprafata totala de 80.000 de metri patrati. Investitia se ridica laDezvoltatorul aduce astfel un concept nou pe piata din Romania: investitia intr-o camera de hotel care genereaza bani pentru proprietar si o poate folosi timp de o saptamana pe an.Conceptul introdus de Grupul Nordis in Romania consta inde catre investitori, care sunt inchiriate catre dezvoltator.Astfel, fiecare proprietar va primi, lunar, o chirie fixa, fara sa mai aiba in grija sarcinile conexe, cum ar fi intretinerea spatiului achizitionat, inchirierea catre turisti sau perioadele fara flux de clienti.Investitorii care aleg sa profite de acest concept inovator pentru piata din Romania au insa un randament garantat, camerele urmand sa fie subinchiriate in regim hotelier turistilor.Proprietatea creste in valoare in decursul anilor, iar, calculat la suma investita de fiecare proprietar, distribuita in 12 transe lunare. Mai mult, proprietarul beneficiaza si de o vacanta de sapte zile pe an.Investitiile de pana acum sunt majoritar facute de barbati cu varsta cuprinsa intre 30 si 45 de ani, finantate in proportie de 90% din surse proprii.Astfel, 45% dintre acestia au platit integral in avans, 45% au platit in transe si foarte putini au platit doar un avans."Pe fondul crizei medicale cu care ne confruntam, ne asteptam la o crestere mai mare de 30% a turismului intern, pentru sezonul viitor - 2021. Romanii vor dori sa isi petreaca concediile mai aproape de casa si, de asemenea, consideram ca acestia vor fi dispusi sa investeasca mai mult in confort, care vine cu optiuni considerabile pentru divertisment si optiunile de petrecere a timpului liber. Ne asteptam astfel la o schimbare de paradigma, clientii vor lua in calcul mai mult ca oricand hoteluri care le ofera servicii de lux si care le pot oferi facilitati sigure", a explicat Emanuel Postoaca, fondator Nordis Group.Ansamblul Nordis Mamaia este format din 4 corpuri, fiecare cu cate 10 etaje, unite intre ele prin zona de lobby. Complexul este situat foarte aproape de zona de cluburi si restaurante si dispune de 10.000 metri patrati de plaja. Nordis Mamaia va fi lansat in 2021. In prezent, lucrarile de construire sunt in derulare pentru corpurile 2 si 3. Corpul 1 este deja ridicat, are fatada terminata si se lucreaza la amenajarea interioara.Investitia totala pentru Nordis Mamaia va depasi suma de 70 milioane euro, care cuprinde cele 4 corpuri de cladire, dar si amenajarea plajei Nordis Beach. Aceasta va fi operationala in sistem smart beach, prima de acest tip din Romania.Hotelul de 5 stele Nordis Mamaia este construit dupa o arhitectura moderna, inspirata din natura, prin balcoanele dispuse pe toate laturile cladirilor, cu linii curbate, facand astfel trimitere la valurile marii. Cele doua corpuri ale hotelului de 5 stele sunt dispuse perpendicular fata de plaja, astfel ca toate camerele si apartamentele au vedere la mare. Balcoanele sunt diferite de la un etaj la altul, ceea ce face ca lucrarea finala sa fie unica.Nordis Mamaia va fi unul dintre putinele hoteluri de pe litoral deschis 12 luni pe an, pentru care este estimat un grad de ocupare de 90% in timpul sezonului si peste 40% in extra sezon.Gradul ridicat de ocupare se bazeaza pe facilitatile excelente pe care complexul le ofera, printre care si cel mai mare SPA din judetul Constanta cu o suprafata de peste 3.000 de metri patrati, in care este cuprinsa zona de leisure si un spatiu dedicat familiilor.Nordis Mamaia pregateste oferte speciale pentru companii si dezvolta un concept nou de pachete de wellbeing pentru angajati. Dotarile oferite de hotel vor include o clinica medicala de peste 4.000 de metri patrati, sala de sport de 400 de metri patrati, cabinete specializate in consiliere si sali de conferinta cu o capacitate de pana la 800 de locuri.De asemenea, ansamblul va mai fi dotat si cu loc de joaca pentru copii, cinema cu sala VIP, dar si sase restaurante si cafenele. Nu in ultimul rand, in incinta Nordis Mamaia va opera o galerie comerciala premium, cu branduri de lux, pentru cine isi doreste si sesiuni de shopping in vacanta si nu numai.Nordis Mamaia se afla in portofoliul Nordis Group, dezvoltator imobiliar de lux, cu o experienta de 12 ani pe piata locala, preponderent in zona de nord a Capitalei. Compania urmareste prin proiectele sale sa aduca pe piata imobiliara din Romania lucrari de cea mai inalta calitate.Nordis Group este un brand romanesc, grup de firme format din sase entitati: Nordis Hotels, Nordis Development, Nordis Construct, Nordis Real Estate, Nordis Architecture si Nordis Property Management.