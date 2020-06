Paralela 45 reia, din iulie, zborurile charter spre Creta si Rhodos

Conform unui comunicat al operatorului de turism, remis, marti, AGERPRES, cursele saptamanale catre Heraklion/Creta vor porni in data de 7 iulie din Bucuresti si din Cluj-Napoca, Chania/Creta din 8 iulie si Rhodos din 7 iulie, ambele din Bucuresti."Romanii pot merge fara restrictii in Grecia, inca din 15 iunie, fie cu masina, fie cu avionul la Salonic sau Atena. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat ca are in vedere ca dupa jumatatea lunii iunie sa se renunte la izolarea de 14 zile, obligatorie acum la intoarcerea in tara. In ceea ce priveste vacantele pe zboruri charter, dam start calatoriilor incepand din 7 iulie, in prima etapa spre insulele fara probleme", a declarat Alin Burcea, CEO Paralela 45.Hotelurile din insule, dar si de pe continent sunt pregatite sa primeasca turisti, majoritatea din 15 iunie, cu respectarea masurilor impuse de autoritati pentru ca vacantele sa se desfasoare intr-un mod placut si sigur, se mentioneaza in comunicat."Informam fiecare turist despre noile conditii de calatorie cu avionul si de cazare in Grecia. Am fost anuntati ca aeronavele sunt dezinfectate inainte de fiecare cursa si ca atat echipajul, cat si pasagerii trebuie sa poarte masca de protectie pe durata zborului. Hotelurile din Grecia au primit de la Guvern un set de masuri de igiena si partenerii nostri ne asigura ca vor fi respectate cu strictete pentru ca fiecare turist sa se simta in siguranta. Tot ce isi doresc grecii acum este ca sezonul sa decurga normal. Si noi vrem sa avem turisti multumiti", a precizat Alin Burcea.Turistii care au avut planificate vacante pe zboruri charter in luna iunie pot reprograma sejururile fara taxe suplimentare, cu pastrarea reducerilor initiale de tip Early Booking.Pentru turismul individual, cu masina, peste 500 de unitati hoteliere aflate in portofoliul Paralela 45 ofera cazare la tarife accesibile, unele de la 13 euro/persoana/noapte. Sunt situate atat in Grecia continentala: Halkidiki, Riviera Olimpului, Thrace, cat si pe insule precum Thassos, Evia, Lefkada, Skyathos si chiar Creta.Agentia de turism Paralela 45, una dintre primele trei agentii private din Romania, a implinit anul acesta 30 de ani de activitate. Turoperatorul este consacrat in vacante cu zboruri charter in Spania, Grecia, Turcia, Portugalia, Italia, Tunisia si Egipt, si cu peste 160 circuite culturale si istorice organizate anual pe patru continentele, ori programe pentru seniori, croaziere, vacante tailor made, programe de business travel.