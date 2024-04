Arma Noii Zeelande impotriva crizei economice: Lord of the Rings

Economia Noii Zeelande se confrunta cu o serie de probleme, iar una din solutiile pentru redresare este reprezentata de filmele din seria "Lord of the Rings", realizate in aceasta tara.

"Realizarea acestor filme in Noua Zeelanda este extrem de importanta", spun oficialii din turism, citati de Bloomberg.

Turismul este al doilea sector important din Noua Zeelanda, contribuind cu opt miliarde de dolari la economia tarii. Trilogia "Lord of the Rings" a dus la cresterea numarului de vizitatori din aceasta tara cu 7%, potrivit unui studiu efectuat in 2004.

Seria filmelor "Lord of the Rings" a adus mai mult de 580 de milioane de dolari pentru economia Noii Zeelande. Filmele din serie au fost realizate in aceasta tara, unde regizorul Peter Jackson a incercat sa recreeze atmosfera din cartea lui J.R.R. Tolkien.

La sfarsitul lunii noiembrie va fi lansat cel de-al patrulea film al seriei, "The Hobbit: An Unexpected Journey".

Proprietarii de hoteluri din Noua Zeelanda spera ca noul film din seria "Lord of the Rings" sa duca la dezvoltarea turismului, in ciuda cresterii monedei nationale, a scaderii exporturilor si a numarului scazut de turisti. Dupa realizarea primelor filme de catre regizorul Peter Jackson, numarul turistilor din Noua Zeelanda era ridicat.

Gary Tate, proprietarul unui hotel din South Island, unde exista o camera speciala cu teme din film, a declarat ca, in ultimul an, numarul rezervarilor a scazut cu 20%.

Innoptarile din hotelurile din regiunea Christchurch au scazut cu 26% in anul care s-a incheiat in luna iulie 2012, comparativ cu anul anterior.

Numarul turistilor britanici care sosesc in Noua Zeelanda a scazut cu 10% in ultimul an, comparativ cu anul anterior, in timp ce numarul vizitatorilor din Statele Unite ale Americii s-a redus cu 4%.

In urma cu 11 ani, cand Peter Jackson a regizat primul film din trilogie, "The Fellowship of the Ring", dolarul neozeelandez valora 40 de centi. Doi ani mai tarziu, la premiera ultimul film din serie, dolarul neozeelandez valora 65 de centi.

