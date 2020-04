Vacantele de Paste si de 1 mai 2020 in Bulgaria, reprogramate in 2021 sau in aceasta vara (turoperator)

"Pentru perioada Pastelui aveam 7.000 de rezervari facute, iar pentru cea de 1 mai ajungeam la 3.000. Niciuna dintre acestea nu a mai fost pastrata pentru ca toate cele peste 100 de hoteluri cu care IRI Travel lucreaza vor fi inchise cel mai probabil pana pe data de 15 mai", a declarat Lucian Badircea, CEO IRI Travel.Intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES, reprezentantii IRI Travel sustin ca au reusit o pastrare a clientilor pe care i-au castigat in perioada de dinainte de aparitia pandemiei. Astfel, 9.500 de turisti si-au reprogramat vacantele de Paste si de 1 mai pentru vara 2020, pastrand aceleasi preturi pentru pachetele acumulate, 200 de rezervari au fost reprogramate pentru perioada Pastelui 2021, care cade anul viitor in aceeasi perioada cu 1 mai, iar 300 de rezervari au fost anulate definitiv."Dorim sa mentionam faptul ca turistii care au dorit o perioada mai lunga de vacanta pentru vara vor plati in plus tarifele/camera/zi afisate pentru perioada respectiva. Spre exemplu, daca acum un turist achizitionase 4 nopti de Paste 2020 si a amanat vacanta pentru vara 2020, dar mai vrea trei nopti in plus in perioada decisa cu consultantii nostri, acesta va plati pentru cele trei nopti in plus tariful aplicat pentru perioada de vara, nu pentru cea de Paste", a precizat Lucian Badircea.Rezervarile care au fost facute pentru Paste si 1 mai in aceasta perioada sunt la hoteluri de 3, 4 si 5 stele, majoritatea avand regim "all inclusive", dar sunt cateva care au si demipensiune.