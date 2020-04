Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean: Lucram la unele linii de orientare pentru repornirea turismului in UE

Intrebata in cadrul dialogului cu cetatenii europeni daca executivul UE intentioneaza sa prezinte un plan de relansare pentru turism si transporturi, Adina Valean a raspuns afirmativ."Relansarea economica a Europei este ceva la care lucreaza intreaga Comisie pentru toate pietele unice, pentru sectoarele noastre care vor avea nevoie de o atentie speciala dupa criza pentru a putea asigura competitivitate, crestere economica, slujbe si asa mai departe. Transportul face parte din aceste planuri de relansare, dar asta se va intampla in timp", a spus inaltul oficial european.In ceea ce priveste turismul, desi recunoaste ca despre aceasta vara nu se pot spune prea multe, Adina Valean afirma ca "totusi lucram intr-o echipa mica, impreuna cu unii colegi comisari, pentru a furniza unele linii de orientare pentru repornirea turismului si calatoriilor in acest sezon", subliniind ca criteriile de siguranta raman esentiale."Pentru piata interna este bine sa avem o abordare armonizata decat sa vedem pe fiecare luand propriile masuri, incat pentru un calator sa fie dificil de inteles ce masura se aplica unde. Deci o abordare integrata, linii de orientare, sa vedem cum evolueaza in contextul crizei de sanatate", a mai afirmat Valean.Intrebata, intr-un context mai larg, daca granitele interne vor mai ramane inchise dupa pandemie, Adina Valean a raspuns ca, in principiu, granitele interne nu ar trebuie inchise intr-o piata unica."Stim ca a fost primul raspuns la criza, dar cred ca aceste masuri urmeaza sa fie ridicate intr-un moment sau altul. Mai repede, as spune, decat incheierea pandemiei. Pentru ca atunci va trebui sa vedem care este mai exact nivelul de siguranta pentru oameni, iar acestea sunt criteriile de sanatate si momentul in care granitele vor fi deschise pentru circulatie. Din acest motiv cred ca este corect sa spunem ca pandemia va dura mai mult decat inchiderea frontierelor", a opinat ea.In cadrul dialogului cu cetatenii, pe pagina de Facebook a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, comisarul european pentru transporturi a mai fost intrebat, printre altele, si despre problemele intampinate de transportatori la granita romano-ungara."Inainte de a introduce conceptul de 'coridoare verzi' am vazut cozi uriase de camioane nu numai la aceasta frontiera, ci la mai multe frontiere din Europa, care creau un efect de domino, de inchidere a altor frontiere. De atunci am introdus acest concept de 'coridoare verzi', cu obligatia de a da prioritate camioanelor, cu reguli clare, cum ar fi de exemplu ca soferul sa nu trebuiasca sa coboare din masina in timpul procesului de trecere a frontierei, pentru a-l tine in siguranta. Am recomandat o limita de timp de 15 minute pentru intregul proces si intr-adevar functioneaza", a declarat Adina Valean.Ea a mai precizat ca primeste un raport zilnic despre situatia traficului la frontiere si ca miercuri, de pilda, timpul de asteptare la frontiera romano-ungara a fost de pana la doua ore."Este mai rau decat ieri (marti - n.r.), cand situatia era mai buna. As spune ca fluctueaza in functie de frontiera si in functie de masurile luate de state pentru a fi sigure ca verifica bine atat camioanele, cat si soferii. Dar, in general, fluxul de bunuri in Europa este bun, desi au ramas unele obstacole", a dat asigurari Valean.Potrivit comisarului european pentru transporturi, a fost creata o retea de puncte de contact, din care fac parte ministerele de resort din fiecare tara, cu care functionarii europeni intra in legatura zilnic."Cand vedem ca la o frontiera lucrurile merg prost atunci ii sunam si ii intrebam ce se intampla, din ce motiv, si incercam sa rezolvam problema. Uneori functioneaza, dar este necesar mult lobby pe langa statele membre, din cauza masurilor pe care le iau la frontiera. Frontiera ungaro-romana nu este singura, sunt unele masuri ale Ungariei care dureaza mai mult, dar este vorba despre o frontiera Schengen, asa ca trebuie verificate mai multe documente", a spus Adina Valean.Totusi, a subliniat ea, probleme nu sunt doar la granita romano-ungara, ci si de pilda la frontierele Elvetiei sau Austriei. "Dar experienta noastra spune ca lucrurile se vor imbunatati tot mai mult de la o zi la alta", a conchis Adina Valean.