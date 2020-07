Wizz Air lanseaza ruta Bucuresti - Palma de Mallorca cu preturi de la 119 lei

Pasagerii pot deja sa rezerve bilete cu preturi de la 119 de lei fie pe site-ul propriu al operatorului, fie prin aplicatia pentru mobil dedicata.Mallorca, cea mai mare dintre Insulele Baleare, este una dintre cele mai populare destinatii de vacanta din Europa."In timp ce principalul motiv pentru care oamenii aleg Mallorca pentru vacanta lor consta in numeroasele sale plaje pitoresti, capitala frumoasei insule - Palma de Mallorca - ofera combinatia perfecta de relaxare la malul marii, experienta culturala si viata de noapte vibranta, cu baruri si restaurante care servesc cea mai buna selectie din bucataria spaniola", spun reprezentantii companiei aeriene.Dupa un weekend petrecut in Palma de Mallorca, turistii se pot odihni in Soller, un mic oras inconjurat de peisaje frumoase cu livezi de maslini si de citrice. Situat intr-o vale cu acces direct la mare, Soller e renumit pentru pitorescul sau port de agrement, inconjurat de coline pline de verdeata.Masuri de igiena crescuteWizz Air a luat o serie de masuri de igiena crescute, pentru a asigura sanatatea si siguranta clientilor si ale echipajului. Astfel, pe tot parcursul zborului, atat echipajul de cabina, cat si pasagerii sunt obligati sa poarte masti, echipajul de cabina avand si manusi.In plus, aeronavele Wizz Air sunt supuse periodic unui proces de nebulizare performant cu o solutie antivirala si, ca urmare a programului strict de curatare zilnic, toate aeronavele sunt dezinfectate peste noapte cu aceeasi solutie antivirala.De asemenea, fiecare pasager primeste la intrarea in aeronava servetele igienizante, revistele de la bord au fost scoase din aeronava, iar pentru toate achizitiile de la bord se recomanda plata contactless.Pasagerii sunt rugati sa urmeze masurile de distantare fizica introduse de autoritatile locale de sanatate si sunt incurajati sa efectueze toate achizitiile premergatoare zborului online (de exemplu: bagaje de cala, WIZZ Priority etc.) pentru a minimiza orice posibil contact fizic la aeroport. ...citeste mai departe despre " Wizz Air lanseaza ruta Bucuresti - Palma de Mallorca cu preturi de la 119 lei " pe Ziare.com