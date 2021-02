Cele mai ieftine vacante exotice pentru romani. Ofertele la targul de turism virtual

Din pacate, daca veti incerca sa faceti un tur virtual al targului veti avea parte de o mare dezamagire, din mai multe puncte de vedere.In primul rand, turul virtual va va pune la grea incercare nervii pentru ca se incarca greu si se misca si mai greu. In al doilea rand, ofertele de la targ sunt extrem de limitate, asa ca mare lucru nu veti realiza.De aceea, Ziare.com va recomanda sa mergeti direct pe site-urile turoperatorilor sau ale agentiilor revanzatoare pentru a vedea ofertele pe care acestia le au.Vacante exotice ieftine cu KarpetenDaca vreti un sejur in Kenya, veti gasi oferte la hoteluri de 5 stele cu incepere de la 1.129 de euro/ pers. In acest pachet aveti incluse transport cu avionul pe ruta Bucuresti - Mombasa - Bucuresti, 1 bagaj de cala si 1 bagaj de mana/ persoana, taxe de aeroport, cazare 7 nopti, asistenta turistica in limba romana.Cazarea este in regim de demipensiune. Oferta este valabila pentru sejururi efectuate pana aproape de finele lui aprilie.Pentru Maldive, ofertele sunt in continuare extrem de atragatoare. Astfel ca, daca vreti sa mergeti in paradisul din Oceanul Indian, atunci pregatiti-va pentru oferte care incep de la 1.099 de euro. Veti fi cazati la un hotel de 4 stele, aproape de plaja si veti avea inclus doar micul dejun la cazare.In schimb, pachetul transport cu avionul pe ruta Bucuresti - Male - Bucuresti, 1 bagaj de cala/ persoana si 1 bagaj de mana/ persoana, taxe de aeroport, transfer aeroport - hotel - aeroport cu barca rapida, cazare 6 nopti in camera dubla.In schimb, daca alegeti Republica Dominicana, atunci veti avea o surpriza placuta pentru ca vacantele aici sunt mai ieftine decat cele din Maldive cu 50 de euro. Veti fi cazati la un hotel de 4 stele in regim de all inclusive.In pachet aveti incluse transportul cu avionul pe ruta Bucuresti - Punta Cana - Bucuresti, taxe aeroport, transfer aeroport - hotel - aeroport, cazare 7 nopti, 1 bagaj de cala si 1 bagaj de mana/ persoana."Der" exotique pentru toate buzunareleIn cazul in care vreti un altfel de exotic, atunci Emiratele Arabe va asteapta prin ofertele Der Tour, in statiunea Ras Al Khaimah. Si cea mai ieftina vacanta la un hotel de 4 stele este de 576 de euro de persoana pentru o saptamana.Cazarea pentru acest p ...citeste mai departe despre " Cele mai ieftine vacante exotice pentru romani. Ofertele la targul de turism virtual " pe Ziare.com