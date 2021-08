Cât se lasă bacșiș în Grecia: "Minimum 50 de euro, doar nu ai de gând sa lași impresia ca ești sărac!"

Cineva nu vrea să fie luat pe nepregătite și întreabă cât se lasă bacșiș în Grecia, pe pagina Forum Grecia, de pe Facebook , iar răspunsurile sunt variate.Unii nu sunt de acord să dea bacșiș"Atâta timp cât mâncarea la restaurant este 300% față de magazin, nu înțeleg de unde vine treaba cu bacșișul?""Învață-i și pe greci cu câte 10 euro ca și pe ai noștri! Să avem de ce să ne mirăm că dacă nu scrie 10 euro pe fruntea noastră, ne trântesc mâncarea în față! Doamne, ce mentalitate avem! Spune câți nemți sau englezi ați văzut să lase 10 euro? Probabil de aia sunt altfel tratați!""Eu unul nu sunt adeptul lăsării tipsului nicăieri (câți dintre cei care au altfel de joburi primesc tips la muncă? Niciunul).Însă mai las și eu dacă sunt mulțumit (și cred că asta ar trebui să fie criteriul tuturor, fiindcă astfel sunt și ei mulțumiți și vor oferi servicii bune).Nu este însă o obligativitate, asta să fie clar. Au fost locuri unde nu am lăsat nimic, fiindcă nu mi-a plăcut sau fiindcă au încercat să mă înțepe la notă.Au fost alte locuri unde am lăsat 1-2 euro pentru care mi-au mulțumit de 10 ori (cam asta este standardul din câte am remarcat, nu 10-15% cum se sugerează mai sus). Am avut și foarte puține locuri (unul sau două) în care am lăsat ceva mai mult, dar acolo chiar m-am simțit răsfățat din toate punctele de vedere, de la tratație, până la felul cum arată mâncarea și gust și culoare și destul de multe chestii din partea casei.În concluzie, dai dacă vrei, nu e obligatoriu și în funcție de cât te lasă inima și bugetul, dar doar dacă ești mulțumit (am văzut și oameni modești care nu lăsau fiindcă poate nu aveau și fiecare euro în plus economisit le aducea ceva pe masă ziua următoare, însă mulțumeau de 10 ori celor de la tavernă și se despărțeau ca prietenii).""Așa, așa, învățați-i și pe ăștia cu bacșiș, stricați și Grecia.""Nu merită. Pentru o oră de așteptare și pentru o notă de plata supadimensionată. Plătiți cu cardul și dacă sunt nemulțumiți schimbați taverna!"Câți bani oferă cei care lasă bacșiș"Pentru cei care-s contrariați de cei care lasă tips. C ...citeste mai departe despre " Cât se lasă bacșiș în Grecia: "Minimum 50 de euro, doar nu ai de gând sa lași impresia ca ești sărac!" " pe Ziare.com