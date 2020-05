Am vorbit cu hotelieri din Creta si Samotraki, ca sa aflam care e situatia turismului in insulele grecesti

Nikos Tzanakis lucreaza de cand se stie in turism. Are un hotel cu zece camere, restaurant si piscina pe insula Creta, cea mai mare din arhipelag. El duce mai departe o afacere de familie inceputa in 1979.Camerele au vedere catre Marea Libiei si sunt la zece minute distanta de celebra plaja Elafonisi, una din cele mai frumoase din lume, renumita pentru nisipul roz. Tot cam atat faci si pana la Aspri Limni (White Lake), un mic paradis cu palmieri inca nedescoperit de turismul de masa.Foto: Glykeria Hotel & RestaurantDupa o zi intreaga petrecuta la pescuit pe mare, Nikos povesteste pentru Ziare.com cum se vede situatia turismului de pe cealalta parte a baricadei, in plina pandemie."In acest moment, aici la Glykeria, incercam sa dezvoltam o aplicatie prin care turistii sa poata face check-in si check-out fara sa intram in contact direct.Se vor putea face prin aplicatie comenzile de mancare si platile, se vor putea obtine informatiile despre zona si hartile online, care ii ajuta pe vizitatori sa gaseasca recomandarile noastre cu usurinta, fara sa aiba nevoie de informatii suplimentare", explica el pentru Ziare.com.Foto: Glykeria Hotel & RestaurantNici curatenia nu se va mai face ca inainte. "Vom asigura serviciul de curatenie o data la trei zile, din motive de siguranta. Daca turistii vor cere curatenie mai devreme, desigur, le vom oferi aceasta posibilitate. Aceasta masura va fi luata pentru siguranta oaspetilor, a angajatilor si a noastra", spune Nikos.Exact asa cum prevad proiectele de lege din tara sa, el a decis sa nu lase in camere nici cafetiere, ceainice si nici macar uscatoare de par. "Acestea din urma pot fi oferite la cerere, totusi", mentioneaza el."Vom oferi cafea din partea casei si ceai la restaurant sau la piscina. Sezlongurile vor fi amplasate la o distanta de siguranta. In toate zonele hotelului vor exista geluri antibacteriene si vom fi obligati sa purtam masti. Zilele acestea vom primi indicatii mai clare cu privinta la modul in care vom opera", mai spune tanarul hotelier.Legat de preturi, decizia sa este ca acum sa pastreze preturile de anul trecut. In plus, promite reduceri pen ...citeste mai departe despre " Am vorbit cu hotelieri din Creta si Samotraki, ca sa aflam care e situatia turismului in insulele grecesti " pe Ziare.com