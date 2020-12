Vacanta cu dovada vaccinarii anti-COVID, noul trend din 2021

"2021 nu poate fi mai rau decat 2020. Dar parca incepe sa se faca un pic de lumina in toata povestea asta din perspectiva vaccinarii. Deja ne punem tot mai multe sperante in ea, chiar daca unii sunt impotriva. Inclin sa cred ca intr-o perioada imediat urmatoare, multe destinatii se vor deschide sub rezerva prezentarii dovezii ca te-ai vaccinat", este de parere presedintele ANAT, Dumitru Luca.Vaccinul este un argument mult mai solid decat un test COVID, cand vine vorba de calatorii, mai ales in conditiile in care astazi poti prezenta testul negativ, iar maine sa te infectezi, considera seful ANAT.Din primavara vor aparea primele semne de normalitate"Ne asteptam ca in perioada de primavara, adica de Paste, sa incepem sezonul cu conditia de vaccinare. Iar apoi, pe masura ce se va trece la vaccinarea pe scara larga, efectiv se va limita raspandirea virusului. Mizam pe faptul ca, poate, si cei care nu vor sa fie vaccinati se vor imuniza pe sistemul imunizarii de masa. Suntem optimisti cu privire la efectele vaccinarii", ne-a mai spus Luca.Potrivit lui, o dovada foarte clara ca lumea asteapta sa mearga in vacanta este faptul ca cele doar cateva destinatii care sunt deschise acum, de sarbatori, au fost luate cu asalt chiar daca unele nu au fost ieftine deloc."Este clar ca lumea este dornica sa mearga in vacanta si sa revina la vechile obiceiuri. De aceea, ma astept ca din partea multor tari receptoare de turisti, acolo unde este turism de masa, vor dori sa isi protejeze cetatenii, si sa isi ia masuri de protectie pe care le considera utile propriei populatii", a adaugat reprezentantul agentiilor de turism.Acesta considera ca romanii care nu vor sa se vaccineze nu ar trebui sa se supere daca structurile de cazare sau chiar tarile vor impune astfel de masuri."Mai devreme sau mai tarziu vor intelege necesitatea, pentru ca, in continuare, isi vor asuma niste riscuri. Si cel mai important risc pe care si-l asuma este ca la un moment dat ...citeste mai departe despre " Vacanta cu dovada vaccinarii anti-COVID, noul trend din 2021 " pe Ziare.com