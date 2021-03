Ce preturi veti gasi pentru vacanta de Paste sau de 1 mai. Comparatie intre Romania si Bulgaria

In cazul Bulgariei, foarte multe hoteluri sunt inchise in perioada de Paste si 1 Mai tocmai pentru ca, din cauza pandemiei, turistii s-ar putea sa nu mai vina in valuri asa cum o faceau in anii trecuti. Cu toate acestea, pachetele turistice sunt foarte atractive.Potrivit lui Sebastian Constantinescu, CEO Travel Planner, anul acesta calatoriile de Paste/1 Mai se vor desfasura in locatii apropiate, unde se poate ajunge usor cu masina personala, iar raportul calitate/pret se mentine avantajos."Una dintre cele mai bune optiuni este Bulgaria care isi asteapta oaspetii cu pachete special concepute pentru minivacanta de Pasti/1 Mai. Hotelierii si-au adaptat serviciile in contexul pandemiei, iar ofertele disponibile au cele mai bune conditii de rezervare/anulare (avans 0, anulare gratuita/reprogramare in caz de inchidere granite/carantina la destinatie/intoarcerea in tara)", ne-a declarat acesta.Preturi la vacanta de Paste in BulgariaAstfel, pentru un sejur de 3 nopti in perioada 30.04-04.05.2021 tarifele pleaca de la 80 euro/persoana/in camera dubla cu all inclusive pentru un hotel de 3-4 stele.Tariful mediu ajunge la 110-130 euro/persoana pentru un hotel de 4 stele cu servicii bune raport calitate/pret.La hotelurile de top de 4-5 stele cu servicii foarte bune, pachetul de Paste/1 Mai este in jur de 180-200 euro/persoana cu toate facilitatile incluse in pret.In acest sezon, se recomanda vacantele in zona de nord a litoralului bulgaresc, in special in Albena si Nisipurile de Aur."Pentru acest an, se recomanda hotelurile de top de 4-5 stele. Aceastea ofera un program specific sarbatorilor pascale ce include acces gratuit la centrul SPA (piscina interioara, sala de fitness, sauna), mancaruri traditionale (in unele cazuri specific romanesti) si o gama de bauturi internationale (la regimul ultra all inclusive)", mai spune Sebastian Constantinescu.In momentul acesta exista reduceri de pana la 20%, daca vreti sa rezervati o vacanta inca de acum.Preturi la vacante in Romania pentru Paste si 1 MaiPe de alta parte, CEO-ul IRI Travel, Lucian Badircea, spune ca Romania este destinatia pe care o vor prefera romanii anul acesta, ava ...citeste mai departe despre " Ce preturi veti gasi pentru vacanta de Paste sau de 1 mai. Comparatie intre Romania si Bulgaria " pe Ziare.com