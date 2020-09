Turismul de pandemie: De la excursii in care nu se stie destinatia, pana la calatorii in natura sau prin satele romanesti

"De cand a venit pandemia peste noi, lumea s-a apropiat foarte mult de natura, dar s-a apropiat in iulie si august dezordonat rau. Adica, am vazut niste aglomeratii si unde nu te asteptai. Spre exemplu, saptamana trecuta am fost pe Ceahlau si pe Varful Toaca ziceai ca suntem la metrou la Victoriei cand incep studentii cursurile", ne-a povestit Costin Corboianu.Excursie fara sa se stie destinatiaCand nu este plecat in excursii cu turistii, acesta sta cu nasul in carti si se documenteaza pentru circuite viitoare. Ziare.com l-a surprins facand cercetare pentru urmatoarea excursie "fara destinatie"."Acum, am un alt gen de excursie, o data pe an fac o excursie fara sa am o destinatie. Adica este o destinatie surpriza pentru ca nimeni nu stie unde mergem si de fiecare data turistii au fost foarte multumiti. Pana acum am vreo 75-80 de persoane inscrise. Drumetiile montane prind foarte bine in aceasta perioada", a mai spus ghidul turistic.Potrivit acestuia, de la excursii culturale cum erau inainte, acum se merge mai mult pe cele in natura.Circuitul etniilor sau cele mai frumoase sate din RomaniaSi pentru ca romanii vor sa se apropie "de radacini", circuitele prin satele romanesti este foarte apreciat. Acesta este asa-zisul avantaj al pandemiei: i-a fortat pe romani sa-si viziteze tara."Cele mai frumoase sate din Romania" este un circuit integrat in care se pleaca din Bucuresti."Opresc la Podul Dambovitei la Rucar unde este o zona folclorica foarte interesanta. Apoi se merge la Sirnea. Acolo a fost primul sat turistic din Romania. Dupa aceea se va merge in zona saseasca pentru a vizita Viscri, iar apoi se merge in Medias pentru a vedea un sat tiganesc, Breteiu, unde vom intra la o familie de rromi caldarari pentru a vedea turistii ce inseamna traditia acestei etnii", spune Costin Corboianu.Excursia nu se opreste aici. Seara, ajung la Sibiel, unde turistii vor avea parte de o prezentare a costumului popular din zona Marginimii Sibiului. A doua zi dimineata se viziteaza Muzeul de icoane pe sticla, dupa ...citeste mai departe despre " Turismul de pandemie: De la excursii in care nu se stie destinatia, pana la calatorii in natura sau prin satele romanesti " pe Ziare.com