Ce pierderi s-au inregistrat in 2020, cel mai rau an din istoria turismului

Calatoriile internationale au scazut cu 74%, in comparatie cu 2019, potrivit ultimelor date ale Organizatiei Mondiale a Turismului (ONWTO). Destinatiile din intreaga lume au inregistrat cu un miliard mai putine sosiri internationale in 2020 decat in anul precedent, din cauza scaderii fara precedent a cererii si a restrictiilor de calatorie pe scara larga.Potrivit celui mai recent Barometru al Turismului Mondial al OMT, prabusirea calatoriilor internationale reprezinta o pierdere estimata de 1,3 trilioane de dolari - de peste 11 ori pierderea inregistrata in timpul crizei economice mondiale din 2009.Criza a pus in pericol intre 100 si 120 de milioane de locuri de munca in turism, multe dintre ele in intreprinderi mici si mijlocii. Partea proasta este ca nici 2021 nu a inceput sub auspicii prea bune. Din cauza pandemiei, multe tari au reintrodus acum restrictii de calatorie, unele si mai stricte. Acestea includ testarea obligatorie, carantina si, in unele cazuri, inchiderea completa a frontierelor, toate cantarind greu reluarea calatoriilor internationale.Lansarea vaccinului anti Covid-19 este de asteptat sa contribuie la restabilirea increderii consumatorilor, la reducerea restrictiilor de calatorie si la normalizarea calatoriilor, care e preconizata insa abia pentru anul urmator."Desi s-au facut multe lucruri pentru a face posibila calatoria internationala sigura, suntem constienti ca criza este departe de a fi terminata. Armonizarea, coordonarea si digitalizarea masurilor Covid-19 de reducere a riscurilor legate de calatorii, inclusiv testarea, urmarirea si certificatele de vaccinare, sunt lucruri esentiale pentru promovarea calatoriilor in conditii de siguranta si pregatirea pentru recuperarea turismului odata ce conditiile o permit", a declarat Zurab Pololikashvili, secretarul general al OMW.