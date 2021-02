RAPORT Cum a influentat pandemia de coronavirus turismul, in luna decembrie. Au venit cu aproape 70% mai putini turisti straini

Numarul de sosiri, respectiv innoptari nu include persoanele aflate in carantina, cazate in structurile turistice."Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna decembrie 2020 au insumat 341.800, in scadere cu 59% fata de cele din luna decembrie 2019. Din numarul total de sosiri, in luna decembrie 2020 sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 95,2%, in timp ce turistii straini au reprezentat 4,8%.In ceea ce priveste sosirile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (82,3% din total turisti straini), iar dintre acestia 71,9% au fost din tarile Uniunii Europene", arata datele INS Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in luna decembrie 2020 au insumat 625.800, in scadere cu 63% fata de cele din luna decembrie 2019. Din numarul total de innoptari, in luna decembrie 2020 innoptarile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 93,8%, in timp ce innoptarile turistilor straini au reprezentat 6,2%.In ceea ce priveste innoptarile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (81,9% din total turisti straini), iar dintre acestia 68% au fost din tarile Uniunii Europene.Cat au stat turistii straini in RomaniaDurata medie a sederii in luna decembrie 2020 a fost de 1,8 zile la turistii romani si de 2,3 zile la turistii straini.Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare in luna decembrie 2020 a fost de 12,2% pe total structuri de cazare turistica, in scadere cu 13,6 puncte procentuale fata de luna decembrie 2019. Indici mai mari de utilizarea locurilor de cazare in luna decembrie 2020 s-au inregistrat la popasuri turistice (24,4%), vile turistice (13,5%), hoteluri (12,9%), cabane turistice (11,8%), pensiuni agroturistice (11,4%), pensiuni turistice (11,2%), hosteluri (10,2%) si moteluri (9,2%).Sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in luna decembrie 2020 de 284.600, in scadere cu 69% fata de luna decembrie 2019. Mijloa ...citeste mai departe despre " RAPORT Cum a influentat pandemia de coronavirus turismul, in luna decembrie. Au venit cu aproape 70% mai putini turisti straini " pe Ziare.com