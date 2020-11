Top 5 parcuri de distractii din Europa

Iata care sunt cele mai populare destinatii europene pentru excursii si sejururi la parcuri tematice si parcuri de distractii, sa le incercati in anul 2021:Cu siguranta ca vorbim despre cea mai cunoscuta destinatie de amuzament din Europa, o statiune de vacanta in toata puterea cuvantului, care este situata convenabil la 32 de kilometri de centrul Parisului, in Marne-la-Vallee.Disneyland Paris va asteapta cu doua parcuri tematice: Disneyland Park, care este format din patru zone distincte: AdventureLand, FrontierLand, FantasyLand, DiscoveryLand si Walt Disney Studios, care este un parc dedicat filmului, un omagiu adus universului hollywoodian si starurilor sale. De pe platourile de filmare va puteti relaxa in districtul de divertisment unde se afla zeci de restaurante, cafenele si fast-food-uri, sa faceti shopping in galeriile comerciale cu oferte tematice si sa va odihniti intr-unul dintre cele sapte hoteluri din zona.Europa-Park este cel mai mare parc tematic din Germania si cel mai cunoscut parc tematic din Europa, dupa Disneyland Paris. Este situat in sud-vestul Germaniei, in Rust, o localitate intre Freiburg im Breisgau si Strasbourg.Asa cum ii spune si numele, Europa Park reprezinta scara miniaturala cele mai frumoase obiective turistice din diverse tari europene: Italia, Franta, Elvetia, Grecia, Marea Britanie, Germania, Rusia, Olanda, Spania, Austria si tarile scandinave.Merita sa mergeti intr-o excursie de 4-5 zile de la Dertour ca sa le oferiti celor mici bucuria jocurilor si animatiilor din Lumea copiilor, Regatul Minimoys ori Padurea Fermecata Grimm. Cele 12 roller coaster-uri sunt un argument in plus sa alegeti aceasta destinatie pentru urmatoarea vacanta in familie.Pentru o adevarata aventura cu pirati, comori si corabii legendare, luati avionul pana la Barcelona si de acolo, la nici o ora de mers cu trenul, ajungeti in Tarragona, pe Costa Daurada din Catalonia, la faimosul PortAventura World.Gasiti aici atractii acvatice, posibilitati de sport si agrement si spectacole live pentru toate varstele. Parcul va ofera 6 zone tematice interesante si diverse: Mediterrania, Polynesia, China, Mexic, Vestul Salbatic si SesamoAventura.La doar ora de Stuttgart sau o ora si-un pic de Munchen va bucurati de o lume din piese de Lego, cu peste 50 de atractii din 9 zone tematice: Lumea Ninjago, Miniland, Imagination, Lego City, Lego X-treme, Regatul Cavalerilor, Taramul Aventurii, Lumea Piratilor si Regatul Faraonilor.Printre cele mai populare atractii turistice de aici sunt Flying Ninjago, niste aripi zburatoare care urca la 22 de metri, Fire Dragon - un roller coaster spectaculos sau Jungle Expedition, un traseu plin de adrenalina si senzatii tari.Acest parc tematic original este situat in nord-estul peninsulei italiene, intre Venetia si Miloano, langa pitorescul lac Garda. O vizita la Gardaland este un bun prilej pentru copii sa descifreze intr-un mod atractiv taine ale istoriei, geografiei si ale spatiului cosmic.Gasiti aici atractii diverse, grupate in patru zone, in functie de gradul de dificultate al roller coaster-urilor: Fantasy, Adventure, Adrenaline, Teatri, plus un Waterpark pentru toate varstele.Alegeti parcul de distractii preferat si planificati din timp excursia, inclusiv transport, cazare si abonamente de intrare la diferitele atractii turistice din destinatia preferata. Anul 2021 marcheaza redeschiderea acestor lumi magice, asa ca este vremea, cu mic cu mare, sa ne bucuram de farmecul irezistibil al copilariei, la orice varsta!