Tom Cruise, in razboi cu Paramount

Compania americana Paramount Pictures a anuntat ca nu-si va reinnoi contractul cu cel mai bine platit actor de la Hollywood, Tom Cruise, din cauza comportamentului recent al starului, potrivit agentiei AFP."Oricat de mult l-am simpatiza personal, am considerat ca ar fi gresit sa-i reinnoim contractul", a spus Summer Redstone, presedintele Viacom, Inc., compania care detine Paramount, citat de Wall Street Journal.

Motivul invocat de Paramount, unul dintre cei mai mari producatori de film de la Hollywood, este comportamentul recent al lui Tom Cruise: topaitul pe canapeaua lui Oprah Winfrey pentru a-si declara dragostea pentru actuala sotie, Katie Holmes, critica adusa celor care folosesc medicamente antidepresive si incapatanarea cu care a sustinut ca depresia postnatala este o inventie.

Varianta companiei starului, Cruise/Wagner Productions, este diferita. Potrivit producatoarei Paula Wagner, compania lui Cruise a oprit negocierile cu Paramount in urma cu aproximativ o saptamana, pentru ca prefera sa-si continue activitatea ca independenti. Wagner s-a declarat surprinsa de modul in care Paramount a ales sa-si negocieze contractele, in presa, dar a spus ca despartirea prinde bine companiei Cruise/Wagner. "Pentru noi, e ceva nou si incitant. De-abia asteptam sa lucram si cu alte studiouri", a declarat Wagner.

Cele mai recente produse ale colaborarii Cruise/Wagner - Paramount sunt "Razboiul Lumilor" si "Misiune Imposibila 3", filme ce au adus incasari de peste un miliard de dolari numai in 2006, potrivit declaratiilor lui Wagner. Cruise si Paramount Pictures colaboreaza din 1992 si au produs impreuna filme ce valoreaza peste doua miliarde de dolari.

Agentia NewsIn

