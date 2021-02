Veste mare pentru cei care viseaza la o vacanta in Thailanda

Masurile pentru vizitatorii vaccinati vor fi introduse pas cu pas si ar putea include scurtarea carantinei obligatorii de la doua saptamani la trei zile pentru cei vaccinati sau renuntarea totala la aceasta, a declarat guvernatorul autoritatii turismului din Thailanda (TAT) Yuthasak Supasorn."Trebuie sa fim rapizi pentru ca vrem sa incepem sa primim turisti in al treilea trimestru al anului", a spus el pentru Reuters.TAT intentioneaza sa inceapa sa vanda pachete turistice dupa aprilie. Ministerul turismului a solicitat, de asemenea, 100.000 de doze de vaccin anti COVID-19 pentru lucratorii din turism din Chon Buri, Krabi, Phang Nga, Chiang Mai si Phuket.Cele cinci provincii vor gazdui, incepand de luna viitoare, programe de "carantina in zona hoteliera", care ofera intre 5.000 si 6.000 de camere, unde vizitatorii se pot deplasa in incinta hotelului in loc sa fie limitati in camerele lor, a precizat ministrului turismului, Phiphat Ratchakitprakarn.Lansarea globala a vaccinurilor a dat speranta industriei afectate de pandemie, care reprezinta aproximativ 11% din a doua cea mai mare economie din Asia de Sud-Est.In 2019, Thailanda a primit aproximativ 40 de milioane de turisti straini, care au cheltuit 63,60 miliarde de dolari. in comparatie cu doar 6,7 milioane de vizitatori, cati au fost anul trecut, din cauza pandemiei si a restrictiilor impuse.Din octombrie a permis unui numar limitat de turisti sa revina cu vize lungi, inclusiv un grup din Coreea de Sud pentru un nou program de "carantina de golf"."Anul acesta, ne asteptam la aproximativ cinci milioane de vizitatori, dar anul viitor ar trebui sa ajungem la 15 milioane", a declarat Phiphat pentru televiziunea de stat.Numarul turistilor ar putea ajunge la 30 de milioane in 2023 si ar putea reveni la nivelul pre-pandemic anul urmator, adica in 2024.Mai puteti citi:Cum s-a imbracat Anmaria Prodan de DragobeteFOTO Ce i-a cerut o gravida lui Novak Djokovici, dupa ce a castigat Australian Open ...citeste mai departe despre " Veste mare pentru cei care viseaza la o vacanta in Thailanda " pe Ziare.com