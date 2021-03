Thailanda introduce carantina pe yacht

Guvernul spera ca noua initiativa va produce venituri de peste 50 de milioane de dolari in aceasta ramura de turism.Programul are ca scop relansarea industriei turismului din Thailanda, afectata grav de pandemia de coronavirus. Programul le va permite vizitatorilor cu teste negative de coronavirus sa-si petreaca carantina la bordul unui iaht sau a unui mic vas de croaziera in Phuket.Thailanda are o economie care se bazeaza pe veniturile aduse de turisti, insa le-a interzis accesul in tara anul trecut, pentru a limita raspandirea virusului. Pandemia a redus drastic numarul de turisti care viziteaza tara asiatica, numarul acestora scazand de la 50.000 pe zi la doar cateva sute.In jur de 100 de ambarcatiuni sunt gata sa ia parte la initiativa odata ce porneste oficial. Vizitatorii trebuie sa poarte o bratara care le monitorizeaza semnele vitale, inclusiv temperatura si tensiunea, dar care urmareste si locatia purtatorului prin GPS. Dispozitivul poate transmite informatii si din larg, pe o raza de 10 kilometri.Saptamana trecuta, ministrul Turismului din aceasta tara a anuntat ca va propune un plan prin care turistii straini sa-si poate petrece carantina obligatorie in zone turistice, precum statiuni de pe malul marii. Initiativa de carantina la hotel ar urma sa inceapa in aprilie sau mai in provincii cautate de turisti, cum ar fi Phuket, Krabi sau Chiang Mai.Anca a trimis Azi la 07:08Citeste si:VIDEO Doi tineri din Bucuresti, gasiti inghetati pe o banca de pe un bulevard: "Nu erau foarte coerenti"Marturia uneia dintre studentele exmatriculate de la Facultatea de Drept: "Am copiat ca masura de preventie, pentru a nu fi nedreptatita. Nu voiam sa ajung la taxa din cauza celor care copiau"Moartea violenta a unui cunoscut profesor din Iasi. La 45 de ani, a murit de COVID-19, desi nu avea alte boliVIDEO Rusia incearca sa recupereze terenul pierdut. Drona de atac Altius va incepe testarea armamentelor dirijateFOTO Mama Antoniei, frumusete ravasitoare la 53 de ani ...citeste mai departe despre " Thailanda introduce carantina pe yacht " pe Ziare.com