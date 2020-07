Tavalugul falimentelor in turism: Cate 5.200 de lei au pierdut, in medie, turistii Agetur, agentie intrata in insolventa. Clientii vor recupera doar o mica parte din paguba

Anton Tiganus, expertul judiciar care se ocupa de dosar, spune ca exista o lista cu 520 de turisti care au platit in avans excursii. La un simplu calcul reiese ca fiecare client al agentiei a platit, in medie, 5.200 de lei per pachet. In cazul in care polita de asigurare acopera cel mult 60% din valoarea avansurilor pe care clientii le-au achitat. Asta inseamna ca tot va ramane o diferenta de aproximativ 2.000 lei pentru fiecare pachet turistic achizitionat care va trebui recuperata din averea proprietarului firmei.Turistii tot raman cu ceva paguba"Astazi am primit sentinta de la instanta si s-a decis deschiderea procedurii de insolventa in forma generala, cu intentia de reorganizare judiciara pe baza de plan. Deci debitorul isi continua activitatea sub supravegherea administratorului judiciar si a judecatorului sindic, se intocmesc toate documentele premergatoare analizei economico-financiare si a stabilirii diagnisticului, adica daca se permite o reorganizare judiciara sau se trece pe faliment", a declarat pentru Ziare.com, expertul judiciar Anton Tiganus.Creditorii se vor inscrie la masa credala. La fel si clientii care au contractat servicii turistice. In cazul turistilor, acestia vor fi platiti din polita de asigurare de risc de insolventa a debitorului.Incasari de la turisti de 2,7 milioane de lei"Situatia clientilor inca nu este definitivata, mie mi-a fost prezentat un draft, o lista cu vreo 520 de turisti care au contractat servicii turistice. Potrivit balantei la luna a cincea, catre furnizori, Agetur avea datorii de 1,66 milioane de lei. De la clienti a incasat avansuri de vreo 2,7 milioane de lei, iar pe acestia trebuie sa-i despagubim prin polita de asigurare. Avem si creante fiscale de vreo 90.000 de lei, salarii catre angajati de inca 13.000 de lei. Si mai are o linie de credit pe termen lung de vreo 800.000 de lei", a mai declarat Anton Tiganus.Potrivit acestuia, turistii care nu isi vor recupera integral banii dati pentru excursii, se vor inscrie la masa credala, urmand sa primeasca diferenta din valorificarea averii proprietarului Agetur....citeste mai departe despre " Tavalugul falimentelor in turism: Cate 5.200 de lei au pierdut, in medie, turistii Agetur, agentie intrata in insolventa. Clientii vor recupera doar o mica parte din paguba " pe Ziare.com