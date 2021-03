Tanzania, o destinatie ideala pentru coronasceptici: pe cat de exotica si ieftina, pe atat de periculoasa

Se stia despre presedintele de 61 de ani ca este un coronasceptic, anuntand in iunie 2020 ca tara sa a scapat de coronavirus, prin interventie divina, dupa ce a refuzat sa mai furnizeze cifre despre infectari din aprilie 2020.Mai mult, acesta a indemnat in nenumarate randuri ca populatia sa se roage, sa foloseasca inhalatii cu aburi si sa incerce tratamente medicinale traditionale si locale pentru ca numai asa vor scapa de coronavirus.De abia, in data de 27 februarie 2021, aceasta fiind si una data cand a fost vazut public presedintele, oficialii din Tanzania anuntau ca cetatenii isi pot lua masuri de precautie impotriva coronavisului si chiar sa poarte masca daca doresc sa faca acest lucru.Magufuli a murit infectat cu coronavirusPotrivit Al Jazeera, principalul lider al opozitiei, Tundu Lissu, care a fost impuscat de 16 ori, intr-o tentativa de asasinat din 2017, si care acum traieste in Belgia, Magufuli a murit de coronavirus."In primul rand, Magufuli a murit de coronavirus (n.r. - nu din cauza complicatiilor la inima asa cum titreaza toata presa din Tanzania), si in al doilea rand, Magufuli nu a murit in aceasta dupa-amiaza. Am informatii conform carora, presedintele a murit miercurea trecuta (n.r. - 11 martie)", a declarat acesta fiind citat de KTN News din Kenya.Tanzania nu a trimis rapoarte legate de numarul imbolnavitilorAvand in vedere ca Tanzania nu a trimis rapoarte legate de numarul imbolnavitilor, aceasta tara nu a fost niciodata pusa pe lista galbena a calatoriilor din Romania alcatuita de CNSU.Ziare.com a verificat toate publicatiile in limba engleza din Tanzania si nici una nu vorbeste despre COVID-19 sau de faptul ca presedintele a murit de asa ceva. Unele dintre ele chiar se intrec sa explice cum presedintele a trait in ultimii 10 ani cu o boala de inima, care acum i-a devenit fatala.Presedintele a arestat de-a lungul anilor mai multi jurnalisti care erau mai vocali, presa din aceasta tara avand restrictii serioase cu privire la informatiile pe care le publica. Aproape nimic nu era publicat fara aprobarea guvernului.Astfel ca, redactiile din Tanzania nu aveau voie sa publice informatii l ...citeste mai departe despre " Tanzania, o destinatie ideala pentru coronasceptici: pe cat de exotica si ieftina, pe atat de periculoasa " pe Ziare.com