Sting canta la lauta

La 55 de ani, Sting iese din nou din tipare, lansand un album cu melodii acompaniate de lauta. Dupa cum informeaza AFP, rockerul a lansat primul sau album de muzica "clasica", ce contine cantece compuse de John Dowland in secolul al XVI-lea, care se imbina perfect cu stilul pop.Pe numele sau real Gordon Sumner, Sting a vandut de-a lungul vremii peste 105 milioane de albume, asa incat a decis ca isi permite sa scoata ceva iesit din comun, care, dupa cum el insusi admite, s-ar putea sa nu prinda la public.

Lansarea albumului "Songs from the Labyrinth", sub marca faimoasei companii Deutsche Grammophon, coincide cu cea de-a 55-a aniversare a fostului lider al trupei The Police, pe 2 octombrie.

Sting a descoperit opera lutierului si compozitorului renascentist din perioada elisabetana in urma cu multa vreme si atunci nu si-a imaginat ca intr-o zi o va inregistra. Sting a invatat, totuis, sa cante la lauta de la un muzicant din Sarajevo.

Bloombiz

