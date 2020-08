Statisticile confirma: Romania e vizitata mai mult de nevoie decat de placere. Cum se manifesta autosuficienta hotelierilor autohtoni

Potrivit datelor facute publice de Institutul National de Statistica, fie ca este vorba de pandemie sau nu, turistii straini nu petrec, in medie, decat doua nopti in Romania.In mare masura, datele sunt valabile si in cazul turistilor romani care se deplaseaza in diverse locuri din tara."Turistii straini sunt de afaceri si de asta nu stau mai mult de 2 nopti. Ei nu vin pentru destinatia Romania, ca au auzit lucruri nemaipomenite despre ea, vin pentru ca au afaceri aici. Asta arata ca aceia care vin pe sejururi sau pe circuite sunt extrem de putini, din moment ce media innoptarilor este de putin peste 2 nopti", este de parere Traian Badulescu, consultant in turism.Potrivit INS , in iunie 2019 au venit in Romania 286.100 de turisti straini, acestia petrecand 551.000 nopti, adica nici mai putin de doua nopti fiecare, in medie. Acelasi trend se vede si in pandemie, cand, in iunie 2020, am avut 13.000 de turisti straini, care au petrecut in Romania 27.300 de nopti.Din turistii care ne-au vizitat in iunie 2019, 79,3% s-au dus in Bucuresti si orasele de resedinta de judet, 12,7% au ales alte localitati si trasee turistice, 3% - statiuni montane, 0,7% - statiuni balneo si 3,6% pe litoral.La fel de elocvent este si exemplul primelor 6 luni din 2019, cand Romania a avut 1,2 milioane de turisti straini (din care, dupa cum vedeti din cifrele de mai sus, aproape jumatate au venit in iunie). Acestia au inregistrat in Romania, in primele sase luni din 2019, 2,374 milioane de nopti. Adica aproape doua pe cap de turist. Trendul acesta se vede si pe prima jumatate a acestui an, cand ne-au venit aproape 300.000 de turisti straini, care au petrecut aproape 645.000 de nopti.Evaziunea pe litoral se vede in statisticiPotrivit consultantului in turism, acelasi lucru se poate observa si la turistii romani, ca acestia sunt turisti de weekend, mai ales ca majoritatea opteaza pentru pensiuni si mini-vacante la munte."In afara de litoral si balneo, majoritatea sta cam un weekend. Iar daca ne uitam la ponderea innoptarilor de pe litoral, din totalul turistilor, ar putea trage conculzia ca o mare parte din turismul de la mare nu este fiscalizat", a mai spus Traian Badulescu.Potrivit datelor INS, in iunie 2019, romanii au mers in vacante in Bucuresti si in marile orase din Romania, in timp ce doar 24 ...citeste mai departe despre " Statisticile confirma: Romania e vizitata mai mult de nevoie decat de placere. Cum se manifesta autosuficienta hotelierilor autohtoni " pe Ziare.com