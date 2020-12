Sosirile in cazarile romanesti s-au injumatatit in octombrie 2020

Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in luna octombrie 2020 au insumat 1,063 milioane, in scadere cu 54,8% fata de cele din luna octombrie 2019.In ceea ce priveste sosirile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (85,8% din total turisti straini), iar dintre acestia 74,5% au fost din tarile apartinand Uniunii Europene.Din numarul total de innoptari, in luna octombrie 2020 innoptarile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 94,5%, in timp ce innoptarile turistilor straini au reprezentat 5,5%.In ceea ce priveste innoptarile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (83,8% din total turisti straini), iar dintre acestia 73,3% au fost din tarile apartinand Uniunii Europene.Durata medie a sederii in luna octombrie 2020 a fost de 2,1 zile la turistii romani si de 2,4 zile la turistii straini.Unde s-au cazat romaniiIn ceea ce priveste locurile de cazare preferate de turisti, acestia au ales:* spatii de cazare pe nave (29,6%),* hoteluri (21,0%),* vile turistice (14,2%),* pensiuni turistice (13,2%),* pensiuni agroturistice (12,3%),* hosteluri (12,1%).Potrivit datelor INS, sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in luna octombrie 2020 de 351.000, in scadere cu 65,4% fata de luna octombrie 2019. Mijloacele de transport rutier si aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile din strainatate, reprezentand 86,4%, respectiv 10,3% din numarul total de sosiri.Cum au mers cazarile in 2020Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2020 au insumat 5,654 milioane, in scadere cu 51% fata de aceeasi perioada din 2019.Din numarul total de sosiri, in perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2020 sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 92,6%, in timp ce turistii straini au reprezentat 7,4%. In ceea ce priveste sosirile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (78,3% din total turisti strain ...citeste mai departe despre " Sosirile in cazarile romanesti s-au injumatatit in octombrie 2020 " pe Ziare.com