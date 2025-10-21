Sinaia, investitii de 27,7 milioane lei in 2010

Miercuri, 12 Mai 2010, ora 14:57
Sinaia, investitii de 27,7 milioane lei in 2010

Orasul-statiune Sinaia si-a planificat pentru acest an investitii de 27,7 milioane lei, ce urmeaza sa fie facute in dezvoltarea domeniului schiabil, protectia mediului, invatamant si tineret si in locuinte, potrivit informatiilor transmise de Primarie, la solicitarea NewsIn.

"Prioritare vor fi lucrarile si proiectele demarate in anul 2009, dar au fost prevazute si investitii noi", spun reprezentantii Primariei Sinaia.

Proiectele din statiune care acum se afla in derulare sunt: telescaunul Valea Soarelui, din domeniul schiabil Sinaia-Perla Carpatilor, reamenajare partiilor de schi Carp si Drum de Vara, statia de epurare, realizarea unei baze sportive la Scoala Principesa Maria, precum si continuarea construirii celor cinci blocuri pe starda Spitalului si Aleea Kusadasi, toate aceste proiecte fiind finantate din bugetul de stat si de la bugetul local.

De asemenea, autoritatile locale actualizeaza in prezent Planul Urbanistic General al orasului si desfasoara lucrari de extindere a sediului Primariei, din surse de la bugetul local.

Alte investitii care sunt acum in derulare sunt reabilitarea retelelor de apa si a strazilor.

Altfel, Primaria Sinaia a aplicat la Programul National de Reabilitare Termica a Blocurilor inca din luna decembrie a anului trecut pentru reabilitarea termica a doua blocuri de locuinte (cu cate sapte etaje fiecare).

"In prezent ne aflam in faza de elaborare a proiectului tehnic necesar investitiei. Valoarea proiectului este de circa 2 milioane lei.

Ministerul Dezvoltarii a aprobat pana in prezent finantare doar pentru proiectele care au demarat din anul 2009, urmand ca si celelalte proiecte sa fie finantate", mai spun reprezentantii primariei orasului-statiune.

