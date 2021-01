Vacante la schi cu pret de chilipir in Bulgaria. Ce oferte au lansat vecinii din sud odata cu redeschiderea granitelor pentru romani

Astfel, potrivit agentiilor de turism chestionate de Ziare.com, ofertele sunt cu pana la 30% mai ieftine decat anul trecut, tocmai pentru ca, pana acum, hotelurile bulgarilor au stat aproape goale."Deja au aparut rezervari de pe 4 ianuarie, chiar in ziua in care s-a dat drumul circulatiei intre Bulgaria si Romania, la cateva ore dupa anunt. Primele rezervari au fost facute chiar pentru weekendul care vine. De asemenea, se fac rezervari pentru vacanta scolara a copiilor. Intre 15 si 30 ianuarie este o perioada in care sunt tarife bune, fiind extrasezon pentru munte. De exemplu, unul dintre hotelurile de top din Bansko, de 4 stele, cu spa si piscina interioara, transfer gratuit catre partie, costa 30 de euro de persoana pe noapte, cu demipensiune", ne-a declarat Sebastian Constantinescu, director general al unei agentii de turism.Pentru 5 nopti de cazare, un cuplu va plati maxim 400 de euro pe camera, cu demipensiune, la un hotel foarte bun de 4 stele. Pentru aceeasi perioada de sedere, dar doar cu mic dejun, pentru o camera se va plati de la 250 de euro in sus, tot in luna ianuarie."Au inceput si rezervarile de early booking pentru Bulgaria, chiar daca nu la nivelul anului precedent, inca de la finalul anului trecut, in special pentru hotelurile cunoscute, de calitate, care de obicei raman pe stop sales. Asteptarile noastre sunt pentru un sezon bun si cu siguranta ca hotelurile bune vor fi rezervate repede, asa cum s-a intamplat si in august, anul trecut, in pofida pandemiei", a mai spus Constantinescu.Preturi cu 25-30% mai mici decat anul trecutPe de alta parte, Lucian Badircea, proprietarul unei alte agentii de turism afirma ca in aceasta perioada a avut si turisti care si-au asumat intrarea in carantina si au mers deRevelion in Bulgaria, dar au avut noroc ca s-au intors chiar ieri, cand deja carantinarea nu mai era valabila.In schimb, acesta recomanda statiunea Pamporovo, unde sa gaseste cel mai curat aer din regiune. In Pamporovo, spre exemplu, in general, o camera la un hotel de 4 stele, vine cu un pret cuprins 45-50 euro/ pers/ 2 nopti, pret in care sunt incluse mai multe servicii printre care si doua mese."In ianuarie, ofertele pentru anul acesta sunt cu 25-30% mai mici decat cele de anul trecut pentru ca hotelurile au stat mai mult goale, iar acu ...citeste mai departe despre " Vacante la schi cu pret de chilipir in Bulgaria. Ce oferte au lansat vecinii din sud odata cu redeschiderea granitelor pentru romani " pe Ziare.com