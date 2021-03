"Decizia de a limita capacitatea de ocupare a hotelurilor la 70% este una fara sens pentru ca nu schimba cu nimic datele problemei. Nu in camera se creeaza problemele, iar faptul ca sunt ocupate hotelurile nu generaza un val de infectare", ne-a declarat Calin Ile.Acesta spune ca faptul ca hotelurile au fost pline pentru cateva zile ar trebui privit de autoritati ca un balon de oxigen pentru hotelieri, dupa un an de zile de inactivitate, si nu ca o sursa de infectare."Nu stim cum sa demonstram autoritatilor ca nu suntem noi cauza de infectare, ci mai degraba scolile sau transportul in comun. Dar nu se intelege ca suntem disperati si ca am avut mesaje de la membri nostri, mesaje radicale si indemn la nesupunere asa cum avem acum. Situatia este extrem de complicata si daca nu se intelege se va veni cu masuri de blocare in loc sa se vina cu masuri de relaxare plecand de la numarul important de persoane vaccinate in Romania", a mai spus Ile.Efectele in piata"Pentru noi, aceasta limitare inseamna pierderea unor zile in care se fac venituri, o frana suplimentara adresata clientilor. Si ca sa fim realisti, inseamna o presiune pe clienti pentru ca hotelul cand are o capacitate mai mica de clienti va mari preturile pentru cea existenta. Pana la urma vor suferi turistii, prin scoaterea a unei parti din capacitatea de cazare din statiunile care prezinta interes. Astfel ca, vor creste preturile", a mai spus presedintele FIHR.Mai mult, potrivit lui Calin Ile, turistii vor fi impinsi sa mearga catre sectorul de economie colaborativa sau apartamente nefiscalizate, case cu cheia pe marginea drumului sau pensiuni care nu platesc taxe la stat.Masura fara sensConsultantul in turism, Traian Badulescu, spune ca masura este una ridicola si fara sens, avand in vedere ca nu in hoteluri se produc infectarile."Nu stiu pe baza ...citeste mai departe despre " Decizia prin care statul ajuta la scumpirea vacantelor si cresterea evaziunii fiscale in turism " pe Ziare.com