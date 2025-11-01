Salariatii ar putea primi vouchere de vacanta - Miercuri, 07 Februarie 2007, ora 03:51

Angajatorii ar putea oferi vouchere de vacanta salariatilor, potrivit unei propuneri legislative aprobate, marti, cu 59 de voturi pentru, sase impotriva si doua abtineri de catre plenul Senatului, desi guvernul a anuntat ca nu ar putea sustine cheltuielile implicate de propunere.

Initiatorii propunerii legislative Aron Ioan Popa (PNL) si Mihail Lupoi (PNL), precum si alti senatori, precum Valentin Puscas (PDMR), Nicolae Popa (independent), Valentin Iliescu (PRM), au argumentat ca propunerea legislativa este aducatoare de venituri prin TVA, plata unor locuri de munca, etc. In plus, aceste vouchere ar da o stabilitate turismului intern, ceea ce ar face ca agentii din turism sa faca investitii pe termen lung.

Daca propunerea va fi adoptata si de Camera Deputatilor, aceste vouchere de vacanta ar fi finantate de catre angajator, dar si de catre angajat. Conform propunerii, voucherele pot fi utilizate numai pentru serviciile din unitatile turistice sau turistico-balneare care au incheiat un contract cu emitentii si care sunt unitati agreate.

Salariatii vor avea dreptul la aceste vouchere numai daca au cotizat cel putin timp de patru luni lunar cu o suma ce nu poate fi mai mica de 10% din salariul mediu pe economie. Contributia angajatorului nu poate fi mai mica decat a angajatului si mai mare de doua ori decat contributia lunara a angajatului, suma totala neputand fi mai mare de sase salarii minime brute pe tara.

