Romanii pot schimba voucherele de vacanta primite de la stat in bani, in baza unui vid legislativ. Autoritatile spun ca e legal

"Vouchere de vacanta, cele vechi, tiparite, se pot folosi la unitati autorizate de cazare, agentii de turism sau alte societati autorizate de minister. Ele se pot preschimba numai pentru servicii pe teritoriul Romaniei", ne-a spus presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca.Ele se cumpara de angajator de la emitenti, acesta le da angajatilor, ei isi rezerva si platesc cu ele. Acestea aveau o valoare fixa, iar valoarea cuponului era de 50 de lei."Deci este clar reglementat ca nu se poate da restul in cash daca ai platit cu vouchere de vacanta. Adica daca au un pachet de 1.370 de lei, fie patesti cu vouchere de vacanta de 1.400 de lei si nu mai primesti rest, fie platesti cu vouchere de vacanta de 1.350 de lei si mai dai 20 de lei cash. Principiul de drept este simplu: daca nu poti da restul cash, clar nu se poate face nici rambursare totala cash", mai spus seful ANAT.Ce spune legeaIn ceea ce priveste restituirea sumelor incasate prin vouchere de vacanta, art. 6 alin. (1) din OUG nr. 8/2009 prevede in mod expres interdictia de a da rest in bani beneficiarilor, in cazul platilor facute cu vouchere de vacanta.Art. 6. - (1) Se interzice unitatii afiliate acordarea unui rest de bani la voucherul de vacanta.Interdictia prevazuta la art. 6 alin. (1) din OUG nr. 8/2009 se aplica in egala masura si in cazul solicitarii restituirii integrale a sumelor achitate cu vouchere de vacanta, in baza principiului a minori ad maius, prin care se admite ca legea, interzicand mai putin, interzice implicit si mai mult.Adica, daca legiuitorul a interzis acordarea restului in bani la platile efectuate cu vouchere de vacanta, atunci implicit a interzis si restituirea integrala a sumei achitate cu vouchere de vacanta.Ce se intampla cu cei care au platit cu vouchere de vacanta si vor returnarea sumelor achitateTichetele, in momentul in care acestea au fost deja date la agentia de turism, agentia fie le-a trimis deja la decontare (dureaza pana la 30 de zile de cand le trimite pana cand va fi ...citeste mai departe despre " Romanii pot schimba voucherele de vacanta primite de la stat in bani, in baza unui vid legislativ. Autoritatile spun ca e legal " pe Ziare.com