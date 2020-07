Romanii iubesc si mai mult Grecia, in ciuda dificultatilor create de pandemie: "Insula este doar a noastra"/ "Decat sa fac concediul pe litoralul nostru, prefer sa-mi fac 10 teste COVID"

Pe forumurile de pe retelele de socializare acestia sustin ca prefera sa infrunte toate dificultatile de a ajunge in Grecia, decat sa aleaga un concediu pe litoralul romanesc."Suntem in Santorini deja de 7 zile si putem spune ca au fost momente in care am avut impresia ca insula este doar a noastra. Atat pe plaje, cat si in toate zonele altadata pline si aglomerate acuma este liniste si pace. Te poti plimba in voie in Oia, Fira, Firostefani, Imeroglivi, Pyrgos, Acrotiri, Kamari, Perissa, etc. fara sa te lovesti de multimea care le sufoca pur si simplu in alti ani. Plajele sunt practic goale iar sezlongurile si umbrelel sunt oferite cam peste tot gratis. Normal, in schimbul unei mici consumatii de la taverna care le administreaza. Am vazut persoane comandand chiar si doar o apa plata fara sa fie nici un fel de problema.Masina am inchiriat-o la jumatate pretul fata de alti ani, 120 euro pe 6 zile. Preturile atat la cazare cat si la mancare sau magazine relativ mici. Serviciile foarte bune iar normele de igiena impuse de autoritati sunt respectate atat la hotel cat si la plaja, taverne, magazine. Putem spune ca ne-am simtit in siguranta pe absolut toata perioada. Traficul auto este lejer si am gasit locuri de parcare absolut oriunde am poposit.Da... am fost testati si noi si absolut tot avionul la aterizare, in Atena. Nu ni s-au cerut sa respectem anumite reguli in urmatoarele 24 ore dupa testare. Din fericire totul a fost ok asa ca ne-am putut bucura de un sejur linistit si fara aglomeratie pe una dintre cele mai aglomerate insule ale Greciei in anii trecuti", a scris un turist roman pe unul din multele forumuri destinate impresiilor si recomandarilor pentru vacantele in Grecia."Prefer sa stau 48 de ore in vama la Kulata"Un alt roman a scris ca prefera sa faca si zece teste Covid pentru a ajunge in Grecia decat sa aleaga in schimb litoralul romanesc."Scriu si aici parerea mea despre problema Kulata / Promachonas. Deci, decat sa fac concediul pe litoralul romanesc, prefer sa stau 48 de ore in vama la Kulata si sa-mi fac 10 teste de covid inainte. Si sa ma testeze grecii la fiecare statie de taxare. Si sa ploua pe autostrada. ORICE accept, doar sa nu ma duc la Eforie sau Mamaia.Am fost 3 Iulie - 18 Iulie in Gre ...citeste mai departe despre " Romanii iubesc si mai mult Grecia, in ciuda dificultatilor create de pandemie: "Insula este doar a noastra"/ "Decat sa fac concediul pe litoralul nostru, prefer sa-mi fac 10 teste COVID" " pe Ziare.com