Romanii, in topul natiunilor care au salvat Maldivele. Cati conationali au vizitat insulele luna trecuta

Un raport al Ministerului Turismului din Maldive arata ca in ianuarie 2021 s-au inregistrat cu 50% mai putini turisti ca in aceeasi luna a anului precedent si asta in contextul in care insulele au ridicat restrictii si si-au imbiat turistii cu oferte incantatoare din punct de vedere financiar.Situatia putea fi cu mult mai rea pentru Maldive fara aportul Rusiei, Indiei, Ucrainei, Kazahstanului si Romaniei, primele cinci tari in topul vizitatorilor din arhipelag. Asadar, Romania cu 4500 de turisti care au petrecut o vacanta in Maldive luna trecuta se afla in fruntea ierarhiei, depasind tari precum Franta ori Germania.In jur de 1000 de romani au fost de Revelion in Maldive, restul petrecand acolo dupa inceperea anului, cu oferte de sejururi, care au inceput de la 1000 euro. Un rol important in acest exod l-au avut si cursele charter care au pornit chiar din Romania, evitandu-se astfel escale in strainatate.Situatia s-ar putea schimba in februarie, deoarece Maldive a intrat pe lista galbena a autoritatilor romane si astfel la intoarcerea de acolo devine obligatorie izolarea pe timp de doua saptamani.