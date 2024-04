Ratingul TV dicteaza ritmuri de manele

Perioada sarbatorilor s-a incheiat. Sa speram ca a luat sfarsit si maratonul manelistilor de la posturile de televiziune. Fie ca l-au serbat pe Andrei, Nicu, Stefan, Vasile sau Ion, o mare parte a romanilor nu au uitat de casetele cu ritmuri orientale care sa le bucure sufletele si sa le exaspereze vecinii. Si daca ar fi existat macar o sansa sa faca pierdute minunatia de albume, televiziunile au dus o campanie agresiva de convingere ca, petrecerea fara manele e ca nunta fara lautar.ProTv-ul pare atat de convins de dragostea romanilor fata de manele incat, de Ziua Nationala, a adaptat vetustul imn la ritmurile moderne. In spiritul democratiei care ne invata sa respectam toate parerile si sa "gandim liber", televiziunea din Pache Protopopescu i-a pus pe cei mai de seama manelisti ai tarii sa interpreteze imnul national. Ce-i drept, variante ale odei "Desteapta-te romane" au fost pentru toate genurile, dar cred ca indignarea si consternarea au fost mai mari in randul telespectatorilor decat multumirea ca cineva s-a gandit si la ei.

Dar 1 Decembrie a fost numai inceputul. Pentru ca tot ne-am familiarizat cu "Aventurile familiei Vijelie" si, deci, manelistii au devenit un soi de rude mai bogate ale noastre, ale tuturor, s-au gandit sa ne impartaseasca pe toate canalele gandurile lor pline de intelepciune pentru noul an si s-au invitat, in multe cazuri, nepoftiti, in casele nostre de Craciun si Revelion. Asa se explica, poate, si transformarea traditionalelor mesaje de sanatate si liniste sufleteasca ce ne impanzesc telefoanele in Ajun, in variante precum: "Craciunul sa-ti aduca:/ Sanatate-n casa/ Bucate pe masa/ Iaht in port si valuta-n cont;/ Limuzina-n strada/ Si vecini s-a vada!".

Multi vor spune ca, daca nu ne place, suntem oricand liberi sa schimbam postul pe Mezzo. Insa nu trebuie sa ne gandim decat daca manelele ne plac sau nu, ci trebuie luata in calcul si influenta pe care difuzarea acestui gen de muzica in prime-time o poate avea asupra noastra. Daca in proiectul "Zece pentru Romania", realizat de Realitatea TV in parteneriat cu "Evenimentul zilei", desi prezenti in primii 100 la categoria Interpreti vocali, manelistii nu s-au clasat pe primele zece pozitii, lucrurile stau complet diferit in sondajul realizat in randul tinerilor la sfarsitul anului, de catre Consiliul National al Audiovizualului.

Studiul arata clar ca toate cele trei grupe de varsta luate in discutie (7-10 ani, 11-14 ani, respectiv 15-18 ani) au ca gen muzical preferat manelele (39% din elevii din prima grupa, de 33% din a doua si de 22% din a treia), iar Nicolae Guta si Adi de Vito (fost Copilul Minune) se afla pe primele doua pozitii in topul cantaretilor favoriti. Acest lucru este cu atat mai ingrijorator cu cat, la intrebarea "Cu cine ai vrea sa semeni cel mai mult cand vei fi mare?", in medie 7,4% dintre copii au raspuns "cu o vedeta din domeniul muzicii", in timp ce numai 0,5% au spus "cu o vedeta din domeniul culturii".

Se stie ca tinerii au nevoie de modele, iar daca acestea sunt modelele pe care televiziunea, in goana dupa audienta, le promoveaza, nu trebuie sa ne mire lipsa din ce in ce mai mare a tinerilor pentru invatatura. Ca doar poti sa fii "bazat" si fara carte, nu?!

