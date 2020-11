Peste jumatate din locurile de cazare in Poiana Brasov si in zona Bran-Moieciu sunt ocupate pentru minivacanta de 1 Decembrie

Roxana Cojocea, presedinte al Asociatiei Turism Poiana Brasov, a precizat ca, in aceasta statiune, locurile de cazare pentru apropiata minivacanta sunt ocupate in proportie de 70%, iar preturile pentru serviciile de baza sunt comparabile cu cele de anul trecut, fiind "pentru toate buzunarele".Potrivit lui Cojocea, anul acesta, diferentele de pret sunt date de restrictiile privind utilizarea facilitatilor - spa-uri, locuri de joaca etc - care, in anii trecuti, puteau fi achizitionate in pachetele de servicii pentru astfel de sejururi.In ce priveste zona Bran-Moieciu, presedintele ANTREC, Maria Stoian, a declarat ca, in prezent, locurile de cazare sunt ocupate in proportie de aproximativ 50% in pensiunile din zona.Referitor la preturi, Stoian a precizat ca nu s-a pus problema unor majorari si a precizat ca marea majoritate a patronilor de pensiuni au negociat cu clientii ca, in cazul in care acestia sunt nevoiti sa renunte la rezervare, din motive proprii - ca, de exemplu, unele medicale - sau din cauza unor situatii neprevazute care intervin la aceste unitati de cazare, vacanta lor sa fie reprogramata pentru o data ulterioara, fara ca sumele platite sa fie returnate.De asemenea, Stoian a mentionat ca anul acesta s-a renuntat, din cauza restrictiilor impuse de pandemie, la evenimentele organizate, in mod traditional, de sarbatori - de genul colindatului - singurele activitati posibile in sezonul rece fiind plimbari cu caruta ori, daca vremea va fi favorabila, cu sania, care nu presupun participarea in comun, a unui numar mai mare de 4 persoane. Insa unele pensiunile din zona isi mentin oferta de meniuri traditionale pentru turisti, atat pentru minivacanta de 1 Decembrie, cat si pentru Sarbatorile de iarna.In ce priveste rezervarile de Craciun, atat reprezentanta asociatiei hotelierilor din Poiana, cat si cea a ANTREC au precizat ca exista deja un numar de rezervari considerabil.Conform lui Cojocea, deocamdata, hotelierii asteapta luna decembrie sa vada daca nu vor fi impuse restrictii suplimentare de Craciun si Anul Nou, dar si sa aiba o imagine despre ce se va intampla, la sfarsitul acestui an, in privinta sezonului de schi, mai ales ca, anul trecut, Sarbatorile de iarna s-au desfasurat in Poiana fara zapada.In ce priveste Branul, conform lui Stoian, dej ...citeste mai departe despre " Peste jumatate din locurile de cazare in Poiana Brasov si in zona Bran-Moieciu sunt ocupate pentru minivacanta de 1 Decembrie " pe Ziare.com