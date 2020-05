Peste 100 de hoteluri de pe litoral asteapta turistii dupa 1 iunie, cand se deschid terasele

"Faptul ca reprezentantii HoReCa au anuntat ieri, dupa discutia cu premierul, ca de la 1 iunie se deschid terasele restaurantelor, i-a determinat pe multi hotelieri de la mare sa isi pregateasca deschiderea unitatilor incepand cu aceasta data, pentru a putea primi turistii", arata patronatul intr-un comunicat.Astfel, din datele Organizatiei Patronale Mamaia-Constanta (OPMCTA), peste 100 de hoteluri de pe litoral s-au deschis deja sau se vor deschide in jurul datei de 1 iunie.Asociatia estimeaza ca in prima saptamana din iunie se vor caza pe litoralul romanesc in jur de 10.000 de turisti romani."Chiar daca cele peste 100 de hoteluri cumuleaza circa 35.000 de locuri de cazare, organizatia patronala estimeaza un grad de ocupare de 25-30%, ceea ce insemna ca 8.500-10.000 de turisti se vor caza in structurile clasificate de pe litoral in prima saptamana din iunie", spun reprezentantii Organizatiei Patronale Mamaia-Constanta.Ei spun ca sunt si acum hoteluri si pensiuni deschise la mare care au primit turisti in acest weekend."Practic, deschiderea oficiala a litoralului pentru turisti va fi la 1 iunie, desi sunt si acum hoteluri si pensiuni deschise la mare care chiar au primit turisti in acest weekend. Acestia au venit pentru scopuri de recreere - pescuit, kiting si pentru activitati sportive in aer liber. Cei mai multi au ajuns pe plajele din Mamaia, Vama Veche si in Delta Dunarii", arata organizatia.Anca Nedea, directorul executiv al OPMCTA, a spus ca majoritatea hotelurilor care se deschid au si terase acoperite, unde se va servi masa. Chiar si cele fara terasa vor putea primi turisti, pentru ca la inceputul lunii iunie majoritatea sejururilor includ doar micul dejun, care poate fi servit in camera, in sistem de room service sau delivery. In paralel, vor fi deschise si terasele restaurantelor independente de pe litoral."In prima saptamana din iunie a anului trecut, cea mai mare parte a hotelurilor de pe litoral erau deschise, iar gradul de ocupare era tot de 25-30%. Fiind vorba, insa, de un numar de h ...citeste mai departe despre " Peste 100 de hoteluri de pe litoral asteapta turistii dupa 1 iunie, cand se deschid terasele " pe Ziare.com