Cum ne vom face vacantele in 2021. Varianta pasaportului de vaccinare: "Ar deschide mari oportunitati in industria turismului"

Acum, reprezentantii din turism vad vacantele din 2021 realizandu-se cu ajutorul unui mix de permise pe baza vaccinului acolo unde se poate si se vrea si pe baza unui test COVID, acolo unde vaccinul nu se doreste sau nu este posibil."Cel mai probabil, daca se va aproba la nivel european, modalitatea sub care vor circula turistii va fi acel pasaport de sanatate care arata un fel de istoric cu privire la boala. Adica va arata daca am avut boala, cand, daca am fost vaccinati si cu ce tip de vaccin. Sunt convinsa ca acest act ar deschide noi mari oportunitati in aceasta industrie. Pe de alta parte, nu sunt nici pentru ingradirea calatoriei printr-o astfel de masura, care este una fortata de masura vaccinari, nu cred ca este cea mai buna solutie", ne-a declarat Diana Ilus, vicepresedinte ANAT.Aceasta considera ca, pentru ca trebuie sa respectam dreptul fiecaruia, va trebui sa existe o solutie mixta, adica sa putem circula pe baza acestui pasaport, cei care doresc, iar ceilalti, care nu vor sa se vaccineze sau pentru care nu este indicata vaccinarea sa circule pe baza testului RT-PCR negativ."Aceasta ar fi o solutie respectuoasa pentru toata lumea si echitabila, dar si sigura din punct de vedere sanitar. Pana la urma, vaccinarea este si un act de cultura, cred eu, la un moment dat, care tine de sursele de informare. Unii devenim neputinciosi doar pentru ca nu am luat informatia de unde trebuia sau am procesat-o intr-un mod defectuos", a mai spus vicepresedintele ANAT.Reprezentanta agentiilor de turism spune ca singura cale pentru o normalizare cat mai rapida a situatiei este o directiva europeana, iar in acest caz, nu doreste o politica la nivel de hotel sau restaurant, ci mai degraba, la nivel european, nici macar de stat, care sa reglementeze totul.Obligativitatea pasaportului nu este cea mai buna solutiePe de alta parte, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, afirma ieri, ca nu considera o idee buna posibilitatea ca certificatul de vaccinare anti-COVID-19 sa fie folosit pentru o circulatie mai usoara a cetatenilor europeni."Prin asta s-ar crea un cadru d