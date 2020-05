Operator turism: Luam toate masurile care se impun si dam startul unor calatorii in noile conditii de viata din 2020

Amanarea scadentelor restante de plata ale turistilor cu pana la 21 de zile inainte de plecare

Reprogramarea pachetelor pe curse charter, circuite si cazari individuale, la cerere, pe oricare alta plecare din sezonul 2020, fara perceperea unei taxe de reprogramare, dar respectand conditiile impuse de furnizori, pe langa care se fac demersuri pentru obtinerea unor preturi competitive

Cazurile de anulare voluntara se rezolva punctual, cu respectarea conditiilor contractuale

Cazurile de anulare din partea furnizorilor vor fi anuntate cel mai tarziu cu 21 de zile inainte de plecare

Amanarea scadentelor pana la 22 mai

Reprogramarile, la cerere, depind exclusiv de flexibilitatea partenerilor straini, fiind tratate punctual, pentru gasirea celei mai bune solutii pentru clienti

Anularile voluntare se supun conditiilor contractuale si nu sunt recomandate

Cu incasari reduse in ultimele doua luni, consultantii Paralela 45 au lucrat pentru securizarea vacantelor turistilor si au raspuns la mii de mesaje si apeluri telefonice. In sprijinul turistilor, termenele scadente precizate in contractele incheiate pentru vacantele care au inca plecari incerte se maresc cu pana la 21 de zile inainte de plecare.Turoperatorul recomanda turistilor, in continuare, reprogramarea vacantei, si nu anularea, fiecare cerere fiind tratata cu maxima responsabilitate.De vineri se pot rezerva bilete de avion pe cursele operate, se prelucreaza solicitarile corporate, se vand vacante in zonele balneo, dar si la munte si pe litoral, unde turoperatorul ofera si variante de cazare in apartamente si vile. Paralela 45 este pregatita sa reia si destinatiile externe, acolo unde turismul extern primeste unda verde, in prima faza fiind vorba despre Grecia, Bulgaria, Croatia, Cipru si Turcia."Din ce in ce mai multe tari isi propun, si chiar fac pasi concreti pentru reinceperea activitatilor turistice, cu respectarea unor norme sanitare de siguranta, cu care, de altfel, incepem sa ne obisnuim. Vacantele fac parte din experienta noastra de viata si nu putem renunta la ele. Cum nu putem sa stam la infinit izolati. Luam toate masurile care se impun si dam startul unor calatorii in noile conditii de viata din 2020", declara Alin Burcea, CEO Paralela 45.In asteptarea tuturor clarificarilor, a anunturilor oficiale si a normelor de calatorie pe care autoritatile tuturor statelor urmeaza sa le anunte in cel mai scurt timp, turoperatorul ia urmatoarele masuri in sprijinul turistilor, valabile pentru servicii externe:In cazul plecarilor cuprinse in intervalul 1 iunie - 12 iulie:Plecari programate dupa data de 12 iulie:Pentru toate aceste situatii, consultantii Paralela 45 mentin comunicarea cu turistii, prin email si telefonic, la numarul 021-9129, multumind fiecaruia pentru incredere, rabdare si intelegere."Ca turoperator cu o experienta de 30 de ani, pe care am dobandit-o organizand calatorii la standarde ridicate pentru clientii nostri, din respect pentru ei, am facut si facem demersuri pentru protejarea vacantelor lor. Multumesc consultantilor Paralela 45 care s-au implicat 100% in aceasta perioada pentru a raspunde doleantelor turistilor, in conditii deosebit de grele.Din pacate, nu avem sprijinul autoritatilor romane in aceasta perioada. Asistam la o nepasare fata de domeniul agentiilor de turism, care realizeaza 80% din traficul de turisti, al angajatilor din acest domeniu. In acest tablou nefast, relatia dintre turist si agentul lui de turism este esentiala, ii respectam, le multumim pentru incredere si vrem sa mergem mai departe impreuna", declara CEO Paralela 45.