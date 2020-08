Fernando de Noronha, locul unde poate fi gasita Baia do Sancho, numita cea mai buna plaja din lume, se va deschide din nou pentru turisti incepand de saptamana viitoare, conform autoritatilor locale din statul brazilian Pernambuco.Pentru a putea calatori in acest arhipelag, insa, toti turistii trebuia sa faca dovada ca au avut deja Covid-19."Pentru a sosi in arhipelag, turistul va trebui sa faca dovada unui test pozitiv PCR pentru Covid-19 care este vechi de cel putin 20 de zile sau un rezultat de test serologic care arata prezenta anticorpilor impotriva noului coronavirus", a spus administratorul arhipelagului, Guilherme Rocha, in cadrul unei conferinte de presa sustinute joi. ...citeste mai departe despre " Una dintre cele mai frumoase destinatii de vacanta din lume, redeschisa doar pentru turistii care au avut deja Covid-19 " pe Ziare.com