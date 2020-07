"Este mai mult decat triplul pierderilor inregistrate (...) de turismul international in timpul crizei economice mondiale din 2009", estimeaza aceasta organizatie ONU, cu sediul la Madrid.Din ianuarie in mai, numarul turistilor internationali a scazut cu 58% fata de aceeasi perioada din 2019, ceea ce reprezinta cel putin 300 de milioane de turisti.In pofida unei reporniri lente a turismului, mai ales in emisfera nordica, "indicele de incredere stabilit de UNWTO afiseaza niveluri scazute istorice", precizeaza orgaizatia intr-un comunicat.Intre principalele riscuri cu care se confrunta acest sector, UNWTO citeaza "raspandirea virusului si riscul unor noi izolari", dar si situatia din China si Statele Unite, aflate intr-un "punct mort", in contextul in care aceste tari sunt de obicei furnizoare mari de turisti.La inceputul lui mai, UNWTO prevedea o scadere cu 60-80% a numarului turistilor internationali in 2020 si pierderi de 910-1.2000 de miliarde de dolari (776-1.023 miliarde euro).Agentia ONU se teme de "punerea in pericol a 100-120 de milioane de locuri de munca in turism". ...citeste mai departe despre " Organizatia Mondiala a Turismului: Pandemia a provocat turismului mondial, din aprilie pana in mai, pierderi triple fata de criza economica din 2009 " pe Ziare.com