Orasul din Romania aflat pe lista celor mai bune destinatii turistice europene

Topul va fi stabilit in functie de voturile primite de fiecare oras participant, Sibiul putand fi votat pe site-ul www.vote.ebdest.in.Potrivit sursei citate, Primaria Sibiu a inscris orasul in aceasta competitie pentru a-l promova si mentine in atentia turistilor.Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a punctat ca in prezentarea orasului pe site-ul European Best Destinations au fost evidentiate centrul istoric, modalitatile de petrecere a timpului in aer liber, gastronomia regiunii si drumetiile in zona."Aparitia vaccinului anti COVID-19 ne da speranta ca, in curand, mobilitatea locuitorilor, inclusiv in scopuri turistice, se va relua. Din acest motiv trebuie sa ne pregatim pentru a reporni turismul in Sibiu, grav afectat de restrictiile necesare pentru protectia cetatenilor. Anul acesta, in prezentarea orasului pe site-ul European Best Destinations, am pus accent pe activitati prin care turistii pot respecta distantarea si se pot simti in siguranta. Am scos in evidenta centrul istoric, modalitatile de petrecere a timpului in aer liber, gastronomia regiunii si drumetiile in zona, Sibiul urmand sa fie anul acesta capitala europeana a drumetiei si gazda a celui mai mare forum pe aceasta tema - Eurorando", a declarat Astrid Fodor, citata in comunicat.Printre orasele si regiunile selectate alaturi de Sibiu in aceasta competitie se numara Viena, Paris, Roma, Florenta, Lofoten (Norvegia), Ghent (Belgia), Cornwall (Marea Britanie), Dordogne (Franta), Cappadocia (Turcia), Kotor (Muntenegru), Soca (Slovenia), Braga (Portugalia), Tubingen (Germania), Insulele Canare (Spania, Capri (Italia) si Kefalonia (Grecia).In anul 2020, Sibiul s-a clasat pe locul 6 cu 30.178 de voturi exprimate, devansand in clasament destinatii turistice precum Paris, Roma sau Cork. Pe primele cinci locuri s-au situat orasele Colmar (Franta), Atena (Grecia), Tbilisi (Georgia), Viena (Austria) si Cascais (Portugalia).